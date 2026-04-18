Luis Gabriel Aguilera · 9 de abril de 2026

Dedicado a la memoria de William Rivers Pitt (1971–2022) y Fayyad

Y a los grandes que aún viven: Ray McGovern

Nota del Autor

Durante setenta y ocho años,1 el “derecho a la autodefensa” ha funcionado menos como un principio jurídico neutral2 que como uno de los marcos justificativos más duraderos de la geopolítica moderna y la campaña de marketing más persistente en la historia del imperialismo moderno, capaz de moldear las políticas occidentales y las narrativas de los medios de comunicación dominantes durante décadas, mientras que el despojo sistemático del pueblo palestino avanzaba por debajo.3 No operó solo. Operó en tándem con estructuras más amplias del poder neocolonial occidental, que le proporcionaron cobertura institucional y una audiencia receptiva ya invertida en sus resultados.

El liderazgo sionista de Israel refinó este marco convirtiéndolo en un instrumento de justificación sumamente eficaz, desplegándolo para oscurecer lo que críticos —incluyendo Alan Waring — identificaron como “un aparente plan a largo plazo para anexar al Eretz Yisrael vastas áreas de estados soberanos vecinos y regionales,” asociado con la idea del proyecto del Gran Israel.4 Pero no inventaron su lógica subyacente, y nunca han sido sus únicos practicantes. Sin embargo, esa lógica subyacente no se originó allí, ni ha permanecido confinada a un solo Estado. Los palestinos fueron los primeros en la lista. Han pagado con su sustento, su tierra y sus vidas desde la primera Nakba de 1948.5 Pero no fueron los últimos, y la lista se ha hecho considerablemente más larga.

Durante décadas, el encubrimiento funcionó lo suficientemente bien. Luego comenzó a resquebrajarse.

Lo que este artículo traza es la arquitectura de esa lógica: una doctrina de decapitación — la eliminación selectiva del liderazgo político y militar — que tomó forma institucional moderna en programas como el Programa Fénix, fue refinada como práctica altamente desarrollada por Israel, y posteriormente fue absorbida y escalada por el aparato de seguridad nacional estadounidense en la era pos-11S. Desde entonces, se ha aplicado desde Beirut hasta Bagdad, desde Trípoli hasta Caracas, desde los drones sobre Somalia hasta el operativo de fuerzas especiales en Venezuela. Es la misma doctrina, operada por una red entrelazada neoconservadora y neoliberal, sostenida por la economía de guerra permanente que se beneficia de su perpetuación, y aplicada — en diferentes registros — a poblaciones marginadas dentro del propio Estados Unidos.

Mucho antes de que Estados Unidos la sistematizara, la gobernanza imperial británica se apoyaba en lo que los historiadores y administradores coloniales reconocían como el enfoque del “hombre clave”: identificar al líder tribal, al organizador nacionalista, al cabecilla insurgente — luego cooptarlo, exiliarlo o eliminarlo. La lógica era consistente en toda la geografía del imperio. En India, Gandhi fue encarcelado repetidamente — 1930, 1932, 1942 — cada arresto destinado a decapitar el movimiento independentista en su centro organizativo, y cada uno produjo el efecto contrario. En Kenia, la Operación Jock Scott en octubre de 1952 arrestó a Jomo Kenyatta y a otros 180 líderes identificados en una sola redada coordinada al amanecer; Kenyatta fue condenado con pruebas fabricadas, sentenciado a siete años de prisión, y se convirtió en el punto de unión de todo lo que los británicos habían intentado suprimir — y en el primer primer ministro de Kenia una década después. En Ghana, Kwame Nkrumah fue encarcelado en 1950 y ganó unas elecciones generales desde su celda. En Irlanda, los británicos ejecutaron a dieciséis signatarios de la Proclamación de 1916, transformando figuras de opinión pública dividida en mártires permanentes y acelerando el movimiento independentista que pretendían terminar.

La lección que los británicos extrajeron — eventualmente, a regañadientes — fue que la teoría del “hombre clave” confundía sistemáticamente el liderazgo con la causalidad. Eliminar al líder, y las condiciones que lo produjeron permanecían intactas, listas para producir otro. Los estadounidenses heredaron esta doctrina sin heredar esa lección. Equipado con mayor alcance tecnológico y menor memoria institucional de sus fracasos, el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos aplicó la teoría del hombre clave a escala global — desde Bagdad hasta Mogadiscio y Caracas — con el mismo resultado consistente: ejecución táctica, irrelevancia estratégica, y una nueva generación de liderazgo emergiendo de las condiciones que nunca fueron atendidas.

Luego, desde las intervenciones de la Guerra Fría hasta la Guerra contra el Terror, la política exterior estadounidense ha gravitado repetidamente hacia una teoría del poder del “hombre clave” — la creencia de que los movimientos políticos complejos pueden neutralizarse eliminando al individuo que parece encarnarlos. Heredando elementos de la práctica imperial anterior pero aplicándolos con mayor alcance tecnológico, este enfoque reduce los conflictos estructurales a objetivos personalizados, transformando la geopolítica en una serie de cacerías humanas que hoy equivalen al gangsterismo.6

Los observadores británicos, particularmente durante la era de la descolonización, señalaron esta tendencia con escepticismo, advirtiendo que los estadounidenses frecuentemente confundían el liderazgo con la causalidad. El registro posterior ha confirmado la crítica: la eliminación de líderes raramente disuelve los sistemas que los produjeron, y a menudo profundiza la misma inestabilidad que tales acciones pretenden resolver.

Lo que suele describirse como la teoría del “hombre clave” del conflicto — la creencia de que los resultados políticos dependen de la eliminación o elevación de individuos específicos — ha sido repetidamente criticada en la literatura sobre contrainsurgencia. Asume que los sistemas insurgentes y políticos son fundamentalmente centrados en el líder, de modo que atacar a figuras clave puede alterar decisivamente los resultados. Sin embargo, los críticos demuestran sistemáticamente que esta perspectiva oscurece las fuerzas estructurales, sociales e institucionales más profundas que sostienen el conflicto. Los análisis de la doctrina COIN moderna revelan una tendencia persistente a sobreestimar el papel del liderazgo, reduciendo dinámicas complejas a narrativas de éxito o fracaso individual.7 El resultado es un error estratégico recurrente: confundir el liderazgo visible con la causalidad subyacente, y tratar los conflictos como si pudieran resolverse eliminando personas en lugar de abordar las condiciones que las producen.

Si bien el enfoque del “hombre clave” suele justificarse como un medio eficiente para poner fin a los conflictos, un sustancial corpus académico sugiere que su persistencia se explica mejor por su utilidad política e institucional que por su eficacia. Los estudios sobre la decapitación del liderazgo muestran un éxito estratégico limitado, pero la práctica perdura porque produce resultados visibles y narrables: la eliminación de un enemigo nombrado puede presentarse como progreso, aunque las dinámicas subyacentes permanezcan inalteradas. En este sentido, el enfoque en los individuos funciona no solo como método de guerra sino como modo de comunicación — uno que simplifica conflictos complejos en una secuencia de objetivos. El resultado es un marco que puede sostener la intervención continua, no necesariamente resolviendo el conflicto, sino redefiniéndolo continuamente alrededor de nuevas figuras que pueden ser identificadas, perseguidas y eliminadas. Empíricamente, esta dinámica se alinea con las lógicas mediáticas y la inflación de amenazas construidas que privilegian narrativas de amenaza personalizadas y “victorias” episódicas, creando un bucle de retroalimentación en el que la selección sucesiva de objetivos sostiene tanto la justificación pública como el impulso político para la intervención continua.

Para 2005, la expresión israelí específica de esta doctrina estaba siendo nombrada claramente en foros que no podían desestimarse fácilmente — no como un arreglo de seguridad sino como colonialismo de asentamiento israelí8 y un sistema de apartheid diseñado para desmoralizar y diezmar a un pueblo.9 Uno de esos momentos ocurrió en el campus de la Universidad de Chicago, en la Escuela de Teología Luterana de Chicago, donde la Conferencia Sabeel de Chicago se reunió durante dos días para examinar Jerusalén como estudio de caso en ocupación, ingeniería demográfica y privación de recursos — ”barreras a la justicia y la paz” “planteadas por la ocupación, la demografía, la política, el derecho, la economía, la propiedad de la tierra y la distribución de recursos” “usando Jerusalén como lente para las tendencias que afectan a toda la Tierra Santa.”

Yo estaba allí. Había estudiado en la Universidad de Chicago, y llevé a esa sala de conferencias años de investigación sobre la mente colonial y cómo opera. Y lo que comprendí, sentado en esa sala mientras se desarrollaban las presentaciones, fue algo que los oradores estaban demostrando con datos y que yo había comprendido hace tiempo desde otro ángulo — desde la historia de cada proyecto colonial que alguna vez ha intentado apropiarse de una tierra a pesar de las objeciones de su pueblo. La mente colonial, confrontada con la resistencia organizada, no negocia primero. Elimina el liderazgo. Siempre ha eliminado el liderazgo. Lo que sigue es un examen de exactamente cómo, por quiénes, y a qué costo. Examinemos esta “estrategia.”

Desde Beirut hasta Bagdad y Teherán, desde Wael Zwaiter hasta Yahya Sinwar —Israel, Estados Unidos y su red Neocon-Neolib han perseguido estrategias de ataque al liderazgo durante décadas. El historial táctico es formidable. El veredicto estratégico es un fracaso, pero excelente para las guerras interminables y quienes se benefician de ellas.

Tácticamente, estas operaciones han demostrado frecuentemente precisión y alcance. Estratégicamente, su historial es mucho más ambiguo: si bien pueden perturbar organizaciones a corto plazo, raramente eliminan las condiciones subyacentes del conflicto. Lo que sí sostienen, sin embargo, es un ciclo continuo de acción — uno bien adaptado a un sistema de guerras interminables en el que la intervención persiste incluso en ausencia de resolución. Un efecto rebote que ahora se está comprendiendo es su efecto corruptor y corrosivo sobre el propio aparato que construyó esta máquina, donde la disfunción va carcomiendo las empresas imperiales — una degradación y eventual colapso desde dentro. Los Archivos Epstein son apenas la punta del proverbial iceberg.

La doctrina de la eliminación y el camino hacia la barbarie tecnológica:

Cómo Israel, Estados Unidos y su red neocon-neolib construyeron una máquina global para matar liderazgos y llamarlo estrategia

En diciembre de 2024, el ministro de Defensa israelí Israel Katz hizo una declaración que fue notable por su franqueza. Confirmando públicamente que Israel había matado al jefe político de Hamas Ismail Haniyeh en Teherán cinco meses antes, Katz extendió una amenaza a los hutíes de Yemen que no dejó lugar a inferencias: el plan, dijo, era golpear su infraestructura y decapitar su liderazgo — tal como Israel había hecho con Haniyeh, Sinwar y Nasrallah en Teherán, Gaza y Líbano.10

La palabra “decapitar” no fue accidental. Fue la articulación franca de una doctrina que Israel ha practicado — con distintos grados de secretismo y sobre distintos territorios — desde principios de los años 1970. Esa doctrina ha producido algunas de las operaciones de inteligencia más audaces de la historia moderna. También ha producido desastres, crisis diplomáticas y, en múltiples ocasiones, adversarios mucho más peligrosos que los eliminados. Y ha perpetuado la guerra y el conflicto en lugar de facilitar soluciones diplomáticas.

Comprender la actual campaña estadounidense-israelí contra Irán exige confrontar la larga historia de la que desciende — y el profundamente ambiguo historial estratégico que esos cincuenta años han producido.

Sección I · Orígenes

De Wounded Knee a Múnich — la genealogía de la eliminación

El programa moderno israelí de asesinatos selectivos se forjó en el verano tardío de 1972. El 5 de septiembre de ese año, miembros de Septiembre Negro — una facción militante afiliada a Fatah — tomaron como rehenes a once atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. Los once fueron asesinados, junto a un policía de Alemania Occidental, en la catastrófica conclusión de un fallido rescate de rehenes alemán,11 con los principales medios de comunicación informando erróneamente sobre los eventos mientras se desarrollaban.12 Para Israel, fue la segunda masacre de judíos en suelo alemán en la memoria viva, y catalizó una decisión que moldearía la política de seguridad nacional israelí durante los siguientes cinco decenios.

La primera ministra Golda Meir, junto al ministro de Defensa Moshe Dayan, convocó un pequeño comité secreto — conocido internamente como Comité X — para autorizar una respuesta más allá de las represalias militares convencionales. El mandato que emitieron fue amplio: cazar y matar a cada individuo directa o indirectamente involucrado en el ataque de Múnich. El brazo operativo encargado de ejecutar este mandato fue un escuadrón de asesinos del Mossad con nombre en clave Bayoneta, la campaña denominada posteriormente Operación Ira de Dios.13

Pero antes de que el primer agente del Mossad abordara un avión hacia Roma, donde ocurrió el primer asesinato en octubre de 1972,14 el terreno doctrinal ya había sido desbrozado — y no por Israel. A partir de 1965, en las selvas del Sudeste Asiático, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos estaba construyendo la plantilla moderna para la eliminación de liderazgo a escala industrial, auspiciada por el Estado.15 El Programa Fénix fue diseñado e inicialmente coordinado por la CIA durante la Guerra de Vietnam, con la participación de los ejércitos estadounidense y survietnamita, y fue concebido para identificar y destruir al Viet Cong mediante infiltración, asesinato, tortura, captura, contraterrorismo e interrogatorio. La CIA lo describió como “un conjunto de programas que buscaba atacar y destruir la infraestructura política del Viet Cong”, lo que el periódico Evening Star de la época llamó un plan de “asesinato estéril y despersonalizado.”

Vale la pena detenerse en el lenguaje: destruir la infraestructura política. No la militar. No a los combatientes. La infraestructura — la red de líderes locales, administradores de aldeas, organizadores comunitarios y simpatizantes civiles que daba raíces a un movimiento de resistencia. Originalmente, las Unidades de Reconocimiento Provincial se conocían como equipos de “Contraterror”, pero fueron rebautizadas después de que funcionarios de la CIA “se preocuparan por la publicidad adversa en torno al uso de la palabra ‘terror’.” El cambio de nombre no modificó la función. Entre 1968 y 1972, en lenguaje aséptico, el Fénix oficialmente “neutralizó” a 81.740 personas sospechosas de ser miembros del Viet Cong, de las cuales 26.369 fueron asesinadas. Las estimaciones oficiales survietnamitas situaron el número de muertos en más de 40.000. Ante el comité de la Cámara de operaciones gubernamentales, en agosto de 1971, un exfuncionario del Programa Fénix y oficial de inteligencia militar K. Barton Osborn lo describió como un “programa de asesinato estéril y despersonalizado.”16

La significación del Fénix para lo que siguió en Europa y Oriente Medio no es meramente analógica. Es genealógica. La doctrina de eliminar no solo combatientes sino la arquitectura humana de la resistencia — la idea de que un movimiento podía ser matado matando a sus organizadores — cruzó directamente de las operaciones vietnamitas de la CIA a la cultura institucional que moldeó la política antiterrorista occidental durante los años 1970 y más allá. Israel llevaría esa doctrina imperialista a su expresión más afilada y geográficamente ambiciosa. Pero no la inventó. La heredó, la refinó y la convirtió en el eje central de una estrategia de seguridad nacional que perdura hasta hoy como sólidos ecos de la propia Masacre de Wounded Knee.17

La Masacre de Wounded Knee fue el asesinato de más de 250 hombres, mujeres y niños lakota a manos del Ejército de Estados Unidos el 29 de diciembre de 1890, tras el intento de desarmar un campamento en la Reserva India Pine Ridge — un evento ampliamente entendido no como una batalla, sino como la culminación violenta de los esfuerzos estadounidenses por suprimir la resistencia indígena, desmantelar la autonomía cultural e imponer el control federal sobre las tierras y vidas nativas.

Las campañas de contrainsurgencia de la América Latina de la Guerra Fría establecieron una plantilla en la que la eliminación de organizadores políticos y sospechosos de simpatía se convirtió en instrumento central del poder estatal. Lo que siguió en la era post-Guerra Fría no fue una ruptura sino un refinamiento. Las prácticas que antes se ejecutaban a través de escuadrones de la muerte negables fueron gradualmente absorbidas en la doctrina formal, integradas con sistemas de inteligencia y extendidas a través de nuevas tecnologías de vigilancia y ataque remoto. Asociada con el ascenso de la influencia neoconservadora en la política exterior estadounidense, esta transformación no inventó la lógica de la represión selectiva; la sistematizó y globalizó, convirtiendo la contrainsurgencia localizada en un modelo portable de intervención. El resultado fue un desplazamiento desde la violencia clandestina en los márgenes de la política hacia un marco normalizado de ataque al liderazgo integrado en la arquitectura de la guerra moderna.

Lo que distinguió la Operación Ira de Dios de Israel de las operaciones de inteligencia israelíes anteriores fue su alcance, su duración y su disposición a operar profundamente en el interior del territorio soberano de estados aliados y neutrales. La lista inicial de objetivos se estimó entre veinte y treinta y cinco individuos — una mezcla de operativos de Septiembre Negro y elementos más amplios de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP),18 reunida con la ayuda de miembros de la OLP que trabajaban encubiertamente para el Mossad e información de agencias de inteligencia europeas amigas que sirvieron para la “exitosa implementación”19 de dicha operación y representaron “la Guerra Encubierta de Europa contra la Lucha Armada Palestina.”20 La lista exacta nunca fue hecha pública. Su amplitud, sin embargo, pronto se hizo evidente por el patrón de asesinatos.

Los detalles operativos que surgieron en las décadas siguientes revelan tanto la audacia como la crueldad del programa. Antes de cada asesinato, según múltiples testimonios, la familia de cada objetivo recibía presuntamente flores acompañadas de una tarjeta que decía: “Un recordatorio de que no olvidamos ni perdonamos.”21 La dimensión psicológica era deliberada — la campaña estaba diseñada no solo para matar, sino para inducir terror en toda la estructura de liderazgo de la OLP. El exagente del Mossad Victor Ostrovsky confirmó posteriormente que la agencia también empleaba tácticas de guerra psicológica junto a los asesinatos físicos, incluyendo la publicación de obituarios de objetivos aún vivos y el envío de dossiers personales detallados a funcionarios palestinos de rango inferior como advertencia para que se desvincularan de la causa.

Sin embargo, desde los primeros meses de la campaña, la línea entre el contraterrorismo legítimo y algo más expansivo comenzó a difuminarse. A partir del segundo asesinato, el Mossad cambió la base sobre la que seleccionaba los objetivos palestinos. Ya no era necesaria una conexión directa con la masacre de Múnich. Cualquiera que resultara ser un partidario declarado de la lucha armada palestina o activamente involucrado en la preparación de actos terroristas era un objetivo potencial. Esta era exactamente la lógica que el Fénix había institucionalizado en Vietnam — y precisamente la lógica que recurriría en cada iteración posterior del manual de decapitación occidental, desde Bagdad hasta Bengasi y Caracas.

Una dinámica comparable surgió durante Los Troubles de los años 1960-1990, cuando las autoridades británicas trataron cada vez más la campaña de resistencia armada del IRA Provisional y la actividad política del Sinn Féin como componentes de una sola amenaza, erosionando la distinción entre las esferas militante y política. Sin embargo, los métodos divergieron marcadamente. Mientras que el Estado británico persiguió principalmente la contención — mediante internamiento, vigilancia y criminalización— preservando en última instancia a los actores políticos como interlocutores en un acuerdo negociado que culminó en el Acuerdo del Viernes Santo, el enfoque israelí, como el estadounidense, se extendió más frecuentemente hacia la eliminación física de figuras consideradas parte del ecosistema militante más amplio, incluyendo las que operaban más allá de sus fronteras.

Con el genocidio en Gaza llegamos al círculo completo — una espiral descendente — de lo que vimos en Wounded Knee: castigo colectivo. El resultado es un contraste estratégico recurrente: un modelo que, aunque coercitivamente, gestionó y eventualmente absorbió el liderazgo político en un marco de resolución, y otro que ha tendido a fragmentarlo o eliminarlo, con implicaciones duraderas para la posibilidad de una negociación política coherente. Uno no puede ignorar el aspecto deshumanizador de una “estrategia” colonialista estadounidense-israelí que también impulsa la diplomacia hacia las alcantarillas. Y ahí reside el límite racial y político más profundo: quién es visto como adversario negociable, y quién es construido como enemigo irredimible.

La catástrofe en Lillehammer22 en julio de 1973 proporcionó una brutal ilustración de los riesgos del programa. Un equipo de vigilancia del Mossad perdió el rastro de su objetivo — que se creía era Salameh — y dio con Ahmed Bouchiki, un camarero marroquí de vacaciones en el balneario noruego con su esposa embarazada. Fue asesinado a tiros frente a un cine. La policía noruega, siguiendo procedimientos investigativos estándar, identificó rápidamente a los asesinos. Cinco agentes del Mossad fueron arrestados, juzgados, condenados y encarcelados, antes de ser devueltos discretamente a Israel. La exposición destruyó la red de inteligencia europea del Mossad, y Meir suspendió el programa ante la presión internacional.

La suspensión no duró. El programa fue reactivado discretamente para una misión final con Salameh como objetivo. En enero de 1979, un coche bomba en Beirut lo mató finalmente. Pero Septiembre Negro había dejado de operar hacía tiempo. El asesinato fue venganza, no estrategia. Esa distinción — entre ejecución táctica y propósito estratégico — perseguiría cada iteración posterior de la doctrina.

“La historia de la comunidad de inteligencia israelí ha sido la de una larga cadena de impresionantes éxitos tácticos, pero también de desastrosos fracasos estratégicos. Al final de su vida, el jefe del Mossad Meir Dagan comprendió esto. Concluyó que solo una solución política con los palestinos —la solución de dos estados— podía poner fin al conflicto de 150 años.”

— Ronen Bergman, Rise and Kill First (2018)

Sección II · Expansión

La conspiración de silencio occidental: Condena pública, facilitación privada — la guerra en las sombras contra la OLP y la complicidad occidental

El desastre de Lillehammer de 1973 había suspendido la Operación Ira de Dios —públicamente. Por cierto, su nombre en clave fue cambiado a Fénix.23 Documentos recientemente desclasificados han revelado ahora también que la campaña nunca estuvo verdaderamente aislada. Aviva Guttmann descubrió el papel clave que desempeñaron las agencias de inteligencia europeas en la facilitación de la Operación Ira de Dios del Mossad, mostrando cómo una coalición secreta de agencias de inteligencia suministró al Mossad información sobre palestinos a gran escala y apoyó tácitamente las acciones encubiertas israelíes en suelo europeo.24

El mecanismo era un canal cifrado llamado Kilowatt, operado a través de una red de agencias de inteligencia de Europa Occidental conocida como el Club de Berna25 — un foro informal de servicios de seguridad occidentales que coordinaban inteligencia fuera de la supervisión política formal. Tras la masacre de Múnich, los miembros del Club crearon este canal especial enfocado en la resistencia armada palestina en Europa. Para Israel, la inteligencia obtenida de Kilowatt fue vital para sus esfuerzos de combatir a los grupos palestinos, que habían podido operar en Europa con considerable libertad.

Lo que hizo especialmente trascendental este arreglo no fue solo el intercambio de información, sino la arquitectura en la que estaba incrustado. El Club de Berna no existía de forma aislada; funcionaba como parte de un ecosistema de inteligencia más amplio y estratificado. Sus agencias miembros — como el MI5 del Reino Unido, la DGSI de Francia y el BfV de Alemania — mantenían relaciones paralelas con la CIA, mientras también operaban dentro de marcos estratégicos superpuestos moldeados por la OTAN. Israel, a través del Mossad, no era miembro formal, pero estaba profundamente integrado a través de canales bilaterales. El resultado no fue una estructura de mando centralizado, sino una red entrelazada en la que la inteligencia, los métodos y las suposiciones estratégicas circulaban fluidamente a través de fronteras nacionales.

La CIA no era miembro formal del Club de Berna pero mantenía relaciones paralelas. Como señaló un historiador sobre el jefe del escritorio israelí de la CIA, James Jesus Angleton,26 la sospecha de que el Mossad estaba usando el intercambio de inteligencia para manipular las opiniones de una agencia asociada era compartida por el liderazgo de la CIA en los años 1970 y 1980 — se asumía que la información recibida del Mossad no era confiable y se enviaba con el propósito de alterar la percepción estadounidense sobre la cuestión palestina. La dinámica, sin embargo, era recíproca: las agencias europeas recibían inteligencia contraterrorista; el Mossad recibía datos de objetivos y — crucialmente — la aquiescencia silenciosa de estados soberanos en cuyo territorio llevaba a cabo operaciones letales.

"No estoy seguro de que la campaña de asesinatos israelí hubiera sido posible sin la información táctica de los servicios de inteligencia europeos. Ciertamente fue de enorme beneficio. Pero también era muy importante para el Mossad saber que tenía ese apoyo tácito," observó Guttmann.

Los gobiernos europeos condenaban públicamente las acciones israelíes mientras facilitaban discretamente las operaciones del Mossad, reconociendo la utilidad de la cooperación de inteligencia ante la creciente militancia palestina. Este patrón —condena pública, facilitación privada — se convirtió en el procedimiento operativo estándar de la relación de la alianza occidental con el programa israelí de asesinatos selectivos. No fue una anomalía. Fue el sistema.

¿Y el espía jefe de la CIA, James Jesus Angleton?

Como escribe Jefferson Morley en The Ghost: The Secret Life of CIA Spymaster James Jesus Angleton, según la interpretación de Philip Weiss,27 Angleton fue un arquitecto central de la relación de inteligencia entre EE.UU. e Israel que vendría a definir la región. Más que cualquier otro individuo, facilitó la transición de Israel de un actor regional vulnerable a un aliado estratégico de la mayor superpotencia del mundo. Lo hizo en parte suprimiendo el escrutinio interno dentro del aparato de inteligencia estadounidense — más notablemente con respecto al programa nuclear israelí en los años 1960 — priorizando el intercambio de inteligencia y la alineación estratégica por encima de otras consideraciones de política.

El relato de Morley sugiere que la posición única de Angleton le permitió controlar flujos críticos de información en los niveles más altos del gobierno. El intercambio de inteligencia, a su juicio, tenía un valor estratégico mayor que contener el ascenso de Israel. La asimetría de ese juicio resonaría durante décadas.

En un plano biográfico y psicológico, Angleton encajaba en ese papel. Criado en varios países, profundamente integrado en redes transatlánticas de élite e intelectualmente aislado dentro del mundo de la inteligencia, desarrolló una sensibilidad extrema frente al engaño. Su cosmovisión se volvió autorreforzante: la ausencia de evidencia sugería un ocultamiento más profundo; las contradicciones implicaban una manipulación más sofisticada (es decir, si no se encuentra un topo → el topo es más sofisticado; si falta evidencia → el engaño es más profundo de lo supuesto). Lo que emergió no fue simplemente paranoia, sino una epistemología cerrada en la que las distinciones estables entre aliado y adversario podían colapsar. En ese entorno, el intercambio de inteligencia se convirtió tanto en el medio de cooperación como en el terreno de influencia.

A través de finales de los años 1970 y 1980, mientras la OLP trasladaba su cuartel general a Túnez tras la invasión israelí del Líbano en 1982, la campaña contra el liderazgo palestino se profundizó y amplió. El representante de la OLP Mamoun Meraish fue baleado y muerto en Atenas en 1983.30 El Secretario del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Khalid Nazzal, fue asesinado en Atenas en 1986.31 Cada operación extendió el alcance geográfico y categórico de la doctrina: más lejos de Israel, más lejos de cualquier amenaza operativa directa, más cerca de la eliminación del liderazgo político palestino organizado como tal32 — más lejos de Israel en sentido metafórico.

Luego llegó abril de 1988 y el golpe operativamente más audaz de toda la era. Khalil al-Wazir — conocido como Abu Jihad, lugarteniente de Arafat y cofundador de Fatah, el hombre al que Israel responsabilizaba de organizar la Primera Intifada — fue asesinado en su villa en un tranquilo suburbio de Túnez.33 Israel había rastreado sus movimientos durante más de un año, había cartografiado su vecindario desde accesos marítimos y había pinchado sus líneas telefónicas. Los comandos fueron transportados en flotilla naval con cobertura aérea hacia la costa tunecina, donde agentes del Mossad que esperaban los llevaron en coches hasta el objetivo. El comandante de la operación, Nahum Lev, se acercó a la villa disfrazado de pareja de vacaciones con una gran caja de chocolates — ocultando una pistola con silenciador.34 El asesinato se llevó a cabo frente a su familia; otros presentes también fueron asesinados. Israel negó su responsabilidad durante casi veinticinco años.

La respuesta internacional fue inmediata e inequívoca. El Departamento de Estado de los Estados Unidos condenó el asesinato como “un acto de asesinato político.” El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 611 condenando la violación de la soberanía tunecina. Túnez acusó formalmente a Israel de terrorismo de Estado. Sin embargo, semanas después, la cooperación de inteligencia occidental con las operaciones israelíes continuó como antes. Condena pública, facilitación privada. Nada cambió fundamentalmente.

En noviembre de 2012, el censor militar israelí finalmente autorizó la publicación de una entrevista que el periodista Ronen Bergman había realizado doce años antes con Lev, antes de su muerte. El reconocimiento fue implícito pero inequívoco. Dos de los involucrados en la planificación y el mando de la operación — Ehud Barak y Moshe Yaalon — ya habían ocupado altos cargos políticos. Ehud Barak llegaría a convertirse en primer ministro de Israel. El agente que llevó a cabo el asesinato — Lev, según lo registrado por Bergman — no expresó duda personal alguna: había leído el expediente de inteligencia de Abu Jihad, lo consideraba responsable de numerosas muertes israelíes y disparó sin vacilación. La brecha entre la mentalidad operativa y el marco jurídico internacional difícilmente podría haberse ilustrado con mayor claridad.

Cuando las autoridades británicas se enfrentaron al IRA Provisional y a la actividad política del Sinn Féin, tendieron cada vez más a tratar a ambos como componentes de una misma amenaza, erosionando la distinción entre las esferas militante y política, tal como Israel había hecho con la OLP. Sin embargo, los métodos divergieron de manera fundamental. El enfoque británico, por más coercitivo que fuera — internamiento, vigilancia, criminalización, letalidad selectiva a través del SAS y la connivencia con paramilitares lealistas — preservó a los actores políticos como interlocutores, culminando en el Acuerdo del Viernes Santo. El enfoque israelí se extendió hacia la eliminación física de figuras a lo largo de todo el espectro de la vida política y militante palestina, incluidas aquellas que operaban legalmente en capitales extranjeras sin ningún papel operativo en ataques armados. Cabe señalar que la Segunda Guerra Bóer en el África Austral (1899–1902) consistió en una campaña prolongada del Imperio Británico que escaló hacia tácticas de tierra quemada, campos de internamiento civil y el desplazamiento masivo y la muerte de decenas de miles de personas — librada en un contexto en el que la jerarquía racial estructuraba tanto la política como la percepción, extendiendo condiciones mucho más brutales y sistemáticamente desatendidas a las poblaciones africanas negras, aun cuando los civiles bóer también sufrieron gravemente.

El contraste ilumina un límite racial y político más profundo que recorre toda la historia de la doctrina de decapitación occidental: quién es visto como adversario negociable, y quién es construido como enemigo irredimible. Los republicanos irlandeses, por muy odiados que fueran en Westminster, fueron reconocidos en última instancia como sujetos políticos con agravios legítimos — seres humanos cuyo liderazgo podía sentarse a la mesa. El liderazgo palestino, a lo largo de cinco décadas de política israelí y occidental, fue construido como infraestructura a destruir. El cálculo colonial, no la naturaleza de la violencia, determinó la categoría.

Arafat mismo siguió siendo el objeto último de este cálculo — el objetivo principal que no pudo alcanzarse.35 Se lanzaron múltiples intentos contra él durante la invasión israelí del Líbano en 1982. Se creó un grupo de trabajo especial con nombre en clave Pez Salado con el único propósito de su asesinato. Los planes fueron finalmente abandonados bajo presión estadounidense — no porque la lógica hubiera cambiado, sino porque los costos políticos habían llegado a ser demasiado altos. Arafat murió en un hospital francés en 2004. Una investigación forense suiza concluyó posteriormente que puede haber sido envenenado con polonio-210.36

Lo que la campaña contra la OLP logró fue la disrupción táctica: degradación de redes militantes, presión psicológica sobre el liderazgo, mayores restricciones operativas, con el liderazgo palestino dedicando enormes recursos a la seguridad personal. Lo que no logró fue la resolución estratégica, la destrucción de la OLP como fuerza política, la supresión del nacionalismo palestino, ni la prevención de la Primera Intifada — que estalló en diciembre de 1987, apenas meses antes de que Abu Jihad fuera asesinado. De hecho, el asesinato de Abu Jihad inflamó la intifada en lugar de suprimirla.

Sección III · El enemigo fabricado y el “salvaje” perpetuo

Hamas, Hezbollah y la arquitectura rentable del conflicto continuo

De la OLP a Hamas y Hezbollah: Matando a la siguiente generación — y la industrialización pos-11S de la doctrina

Los Acuerdos de Oslo de 199337 — un frágil marco de reconocimiento mutuo que aplazó las preguntas más difíciles sobre la condición de Estado — transformaron a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de adversaria a interlocutora, al menos formalmente. Pero no retiraron la doctrina del asesinato. La redirigieron.

Los nuevos objetivos fueron Hamas, que surgió de la Primera Intifada (1987-1993)38 decidido a destruir el proceso de Oslo, y Hezbollah, la organización respaldada por Irán que se cristalizó de los escombros de la invasión israelí del Líbano en 198239 y la ocupación israelí del sur del Líbano.40 Ambos pondrían a prueba los límites de la estrategia de decapitación de maneras que la era de la OLP no había hecho. Y ambos, paradójicamente, serían fortalecidos por su aplicación.

Pero antes de pasar a los propios asesinatos, el registro exige confrontar una realidad más incómoda — una que transforma toda la narrativa de Israel como Estado que lucha contra Hamas desde una posición de necesidad reluctante. La relación entre Hamas y el autócrata Benjamín Netanyahu,41 acorde con una Israel que ha empleado acciones bien documentadas iliberales y antidemocráticas durante décadas en Cisjordania42 y que desde 194843 ha implementado un régimen de colonialismo de asentamiento, apartheid y ocupación44 sobre el pueblo palestino, no puede reducirse a la de simples adversarios, ni siquiera a la de gestión estratégica a distancia. El registro histórico sugiere algo más complejo: un patrón en el que Hamas fue, en momentos clave, tolerado o sostenido indirectamente como parte de una estrategia más amplia para fragmentar la vida política palestina e impedir la emergencia de un interlocutor negociador palestino unificado.

Esta fragmentación no es sin precedentes45 — ni de práctica tecnocrática. Como han señalado desde hace tiempo los analistas de la política israelí, una característica central de la gobernanza ha sido la fragmentación de los palestinos en distintas categorías administrativas, legales y geográficas — limitando la coordinación, la acción colectiva y la cohesión política.46 Dentro de ese marco, la división no es incidental. Es funcional.

Los orígenes de esta dinámica son anteriores a Oslo. Durante los años 1970 y 1980, las autoridades israelíes permitieron — y en ocasiones alentaron — el crecimiento de redes sociales islámicas asociadas con Ahmed Yassin, un líder de los Hermanos Musulmanes palestinos que controlaba una red de escuelas islámicas, mezquitas y clubes, en parte como contrapeso al nacionalismo secular de la OLP.47 Cuando estas redes se reorganizaron en Hamas y luego recurrieron a la violencia, la política pivotó hacia la contención y el asesinato selectivo del propio liderazgo que había ayudado a construir. La organización había pasado de instrumento a adversario — pero permanecía integrada en una estrategia más amplia de división gestionada.

Bajo Netanyahu, esta lógica alcanzó una forma más explícita. Como ha argumentado el historiador israelí Adam Raz,48 la prioridad no era la resolución sino la prevención — específicamente, impedir las condiciones bajo las cuales pudiera surgir un Estado palestino viable. Mantener la división entre Hamas en Gaza y la Autoridad Palestina en Cisjordania servía a ese objetivo. La negociación se aplazaba alegando la fragmentación, mientras la reconciliación era discretamente socavada. La circularidad no fue accidental. Fue política colonial con otro nombre: el mantenimiento deliberado del subdesarrollo colectivo, la misma lógica que los regímenes de sanciones occidentales aplican a Rusia, Venezuela, Irán y Cuba — no la aniquilación, sino la sofocación gestionada y la intención de obstaculizar el desarrollo.

Debe decirse que esta lógica no es exclusivamente una exportación. Opera dentro de Estados Unidos con una consistencia que resulta difícil de descartar como incidental. La persistente infrafinanciación de las escuelas públicas en distritos de bajos ingresos, el acceso desigual al crédito y al capital que sigue trazando líneas de barrios históricamente sujetos a redlining, y la concentración de una vigilancia policial intensiva en comunidades que reciben la menor inversión en prácticamente cualquier otro bien público — no son aberraciones, sino más bien resultados sistemáticos de cómo interactúan la política pública, los mercados y la geografía. La investigación continúa mostrando que los distritos que atienden a mayores proporciones de estudiantes negros y latinos reciben, en promedio, una financiación menos adecuada, incluso al controlar por ingresos, y que la exposición policial y el uso de la fuerza siguen concentrándose de manera desproporcionada en comunidades de bajos ingresos y minoritarias. Lo que emerge no es un diseño único y coordinado, sino una estructura duradera que reproduce una precariedad gestionada: poblaciones lo suficientemente integradas para sostener la participación económica, pero lo suficientemente segmentadas como para limitar el poder político colectivo. Lo extranjero y lo doméstico no son lógicas completamente separadas; reflejan distintas expresiones de gobernanza moldeadas por la distancia, la visibilidad y la restricción.

En el caso de los palestinos, mantener a la población lo suficientemente desesperada como para ser ingobernable, mantener a la dirigencia lo suficientemente comprometida como para ser deslegitimada, y la ocupación no requiere justificación. Se sostiene por sí misma. Lo que también se sostiene es la longevidad política de Benjamin Netanyahu, entrelazada con un paradigma de seguridad en el que el conflicto continuo alimenta tanto la autoridad interna como la alineación internacional — particularmente con, y no sorprendentemente, Estados Unidos. Lo que se documenta es un patrón en el que decisiones estratégicas — como permitir el flujo de fondos cataríes hacia Gaza, o mantener a Hamás como un adversario contenido— se entrecruzan con sistemas más amplios de seguridad, disuasión y gestión del poder regional. El resultado no es un caso claro de enriquecimiento personal a través de la guerra, sino una alineación más compleja en la que la supervivencia política, la doctrina de seguridad y las dinámicas de conflicto arraigadas se refuerzan mutuamente.

En el caso de Hamas, el mecanismo financiero a través del cual operó esta estrategia está ahora extensamente documentado.49 En 2018, cuando el presidente de la AP Mahmoud Abbas dejó de transferir dinero a Gaza en su totalidad, dejando a Hamas al borde del colapso, Netanyahu salvó a Hamas permitiendo la entrada de maletines llenos de efectivo desde Qatar. Netanyahu mismo envió una carta secreta al liderazgo qatarí en 2018, solicitándoles que continuaran transfiriendo dinero a Gaza, “explicando que el financiamiento reduciría la motivación de los grupos terroristas para llevar a cabo ataques, evitaría una crisis humanitaria y era vital para preservar la estabilidad regional.”50 Los críticos, incluidas figuras dentro del propio estamento de seguridad de Israel, advirtieron que ello fortalecía a Hamás tanto material como políticamente.

Netanyahu reconoció la lógica estratégica en 2019, argumentando que mantener la posición de Hamas debilitaba a la Autoridad Palestina y así obstruía la posibilidad de un liderazgo palestino unificado.51 Exfuncionarios describieron el enfoque como una forma de “dividir y gestionar“52 — una estrategia dirigida menos a resolver el conflicto que a estructurarlo. El objetivo estratégico era la división, no la seguridad genuina, y mucho menos la paz.

Las consecuencias se hicieron evidentes tras el 7 de octubre. Las investigaciones israelíes concluyeron posteriormente que los flujos financieros hacia Gaza habían, en parte, permitido a Hamas expandir sus capacidades militares.53 El hombre que luego se presentaría como el martillo vengador de Hamas lo había protegido durante años —financiera, política y operativamente.

El ataque del 7 de octubre funcionó como un claro casus belli para Netanyahu — menos en términos de intención que de efecto. Proporcionó justificación inmediata para una “guerra” a gran escala, reconfiguró el panorama estratégico de Gaza mediante un genocidio54 de hecho, reformuló la política interna suspendiendo la disidencia interna y consolidando el liderazgo en un momento de vulnerabilidad aguda, y reforzó un paradigma de seguridad existente en el que el conflicto continuo sostiene la autoridad política y la alineación estratégica, particularmente con Estados Unidos. El sistema no requirió orquestación; ya estaba estructurado para convertir la crisis en continuidad.

Decapitación y sus consecuencias: Hamas

Este es el contexto en el que debe entenderse el ataque al liderazgo. Los asesinatos del fundador de Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, del cofundador Abdel Aziz al-Rantisi y de figuras posteriores no fueron actos aislados de autodefensa. Fueron componentes de un ciclo más amplio: cultivo, contención, eliminación y reconstitución, donde el conflicto resultante fue utilizado para justificar la perpetuación de un aparato de seguridad, una ocupación y un proyecto de asentamiento que el conflicto hacía posible. Rentable para la industria de seguridad, para el movimiento de colonos, para todo interés político que dependa de la ausencia de paz.

Yassin — anciano, físicamente discapacitado y simbólicamente central — fue asesinado en un ataque con misil en Gaza en 2004, junto a varios transeúntes. Su remoción alteró el equilibrio interno de la organización. Bajo la tutela de Yassin, Hamas había mantenido distancia respecto a Teherán, siendo una influencia moderadora en la relación de Hamas con Irán. Su eliminación abrió una puerta. Bajo sucesores como Khaled Mashal y más tarde Ismail Haniyeh, Hamas se acercó a Irán, ganando acceso a financiamiento, armas y entrenamiento que expandieron significativamente sus capacidades.

Para cuando Ismail Haniyeh asumió el liderazgo político de Mashal en 2017, Hamas había construido un arsenal formidable y estaba plenamente integrado en el “Eje de Resistencia” liderado por Irán. El asesinato de Yassin había, en efecto, entregado Hamas a Teherán. La organización despojada de su liderazgo principal en 2004 no resultó en el colapso organizacional, sino en su transformación. El movimiento se reconstituyó en una forma más militarizada y regionalmente integrada. La eliminación del liderazgo no había neutralizado la amenaza — la había reformado y, en aspectos clave, fortalecido.

Hezbollah: La advertencia más clara que fue ignorada

El caso de Hezbollah precedió al desastre Yassin-Hamas por doce años y fue, si cabe, aún más explícito en su demostración de la lógica contraproducente de la decapitación. La advertencia fue formulada con antelación, por escrito, por funcionarios militares israelíes. Fue ignorada. Y sus consecuencias continúan reverberando.

El 16 de febrero de 1992, helicópteros Apache israelíes emboscaron el convoy del Secretario General de Hezbollah Abbas al-Moussawi en el sur del Líbano, matándolo junto a su esposa, su hijo de cinco años y otras cuatro personas.55 El plan original no era un asesinato — era una operación de “captura.” La inteligencia militar israelí había planeado secuestrar al cofundador de Hezbollah, al-Moussawi, para usarlo como palanca en negociaciones de intercambio de prisioneros. El día de la operación, sin embargo, se descubrió que al-Moussawi estaba rodeado de una gran multitud, lo que hacía impracticable el secuestro. El jefe del Estado Mayor Ehud Barak convenció entonces al ministro de Defensa Moshe Arens para que ordenara su asesinato. Algunos funcionarios militares israelíes se habían opuesto al cambio, señalando que Hezbollah no dependía de un líder y que podría emerger un sucesor más radical.

Tenían razón. En cuestión de días, Hassan Nasrallah asumió el liderazgo — más dinámico, estratégicamente más coherente y más estrechamente alineado con Irán. Bajo Nasrallah, Hezbollah evolucionó hacia una organización mucho más capaz, expandiendo tanto su alcance militar como su influencia política. Hezbollah tanto escalaría la guerra contra Israel como forjaría vínculos aún más estrechos con Irán y Siria, transformando “a Hezbollah de un grupo guerrillero desorganizado en el actor no estatal más poderoso de Asia occidental, con unidades políticas, sociales y militares.”56

Las consecuencias inmediatas incluyeron los primeros ataques con cohetes del grupo contra el norte de Israel, lo que marcó una escalada geográfica del conflicto. Un éxito táctico había producido un cambio estratégico — uno que definiría las décadas siguientes.

Durante un período, la política israelí se ajustó, evitando asesinatos de alto nivel. Pero la lección resultó temporal. Las operaciones posteriores continuaron apuntando a figuras de liderazgo, aun cuando el patrón subyacente se mantuvo constante: eliminación, sucesión, escalada.

En septiembre de 2024, Israel mató al propio Nasrallah, junto a su designado sucesor Hashem Safieddine en pocos días. La organización fue gravemente degradada. Pero no fue destruida. De hecho, se ha reconstruido y está causando enorme daño en la guerra Estados Unidos-Israel contra Irán mientras ha reaparecido.

El Patrón

Tanto en Hamas como en Hezbollah, el patrón es claro:

Se elimina el liderazgo

Emergen sucesores más capaces o radicales

El conflicto se expande en alcance e intensidad

El aparato de seguridad que rodea el conflicto crece

La doctrina no pone fin a las guerras. Las reestructura.

Tácticamente, la decapitación puede perturbar operaciones, degradar redes e imponer costos a corto plazo. Estratégicamente, su historial es mucho más ambiguo. Las organizaciones se adaptan. El liderazgo se regenera. Las condiciones políticas permanecen intactas.

Lo que sí persiste es el ciclo mismo — un marco en el que el conflicto se redefine continuamente a través de nuevos objetivos, nuevas amenazas y nuevas justificaciones. En ese sentido, la doctrina no es simplemente un método de guerra. Es parte de una arquitectura que lo sostiene.

Sección IV · El manual imperial compartido

La red neocon-neolib, la extracción de recursos y la decapitación globalizada

Libia, Iraq, Somalia, Yemen y Venezuela: Cuando la decapitación se globaliza

La doctrina que Israel forjó en las calles traseras de Roma y Beirut no permaneció como propiedad exclusiva de Israel. Fue absorbida, institucionalizada y escalada dramáticamente por Estados Unidos hasta convertirse en algo parecido a una política global permanente — un instrumento predeterminado de proyección del poder imperial por todo el Sur Global que ahora se encuentra en modo blitzkrieg de etapa tardía: los pretextos están pre-fabricados, los objetivos pre-seleccionados y los escombros pre-valorados en los contratos — una operación personalizada y acelerada, vacía de comprensión matizada. Esto la convierte en la “estrategia” más débil que ha sido jamás.

Comprender cómo ocurrió esto requiere nombrar la red, porque el nexo entre la doctrina israelí y la acción militar estadounidense y el comportamiento neocolonial57 no era metafórico. Discurría a través de personas específicas, instituciones específicas y marcos de política — todos ellos aún en el registro público, vinculando el “pensamiento estratégico” israelí a un complejo militar-industrial estadounidense ya establecido58 y un sistema operativo neocolonial59 que nunca ha despojado la cultura y la mentalidad de la esclavocracia.60

En 1996, apenas tres años después de los acuerdos de Oslo, Richard Perle, Douglas Feith y David Wurmser redactaron un plan de política exterior — no para el gobierno de Estados Unidos, sino para el primer ministro israelí entrante Benjamin Netanyahu. El documento, titulado A Clean Break: Una Nueva Estrategia para Asegurar el Reino, pedía explícitamente la eliminación de Saddam Hussein en Iraq, la desestabilización de Siria y la acción militar contra el Líbano e Irán.61 Era, en efecto, una lista de compras de decapitaciones regionales secuenciales, preparada por neoconservadores estadounidenses para un jefe de gobierno israelí.

Ian Buruma62 escribió en agosto de 2003 en The New York Times que los neoconservadores “Douglas Feith y Richard Perle aconsejaron a Netanyahu, que era primer ministro en 1996, hacer una ‘ruptura limpia’ con los acuerdos de Oslo con los palestinos,”63 saltando en efecto de un conflicto local para perseguir uno más amplio. Estas figuras serían solo algunas de su camarilla que proporcionaría pretextos escalonados como belicismo tecnocrático para justificar la guerra — un marco prefabricado para el sistema operativo neocolonial.

Considerado un destacado neoconservador, Paul Wolfowitz65 fue un arquitecto de la estrategia neocon (pre-11S) y ayudó a moldear los fundamentos intelectuales y estratégicos del neoconservadurismo. Aunque retratar la mentalidad neoconservadora como “intelectual” o “estratégica” es dudoso, especialmente dado sus componentes autofrustrantes a largo plazo: maniquea, maquiavélica, caricaturesca, orientada a la personalidad, rígida, reaccionaria y falsificadora — difícilmente el material del que está hecha la estrategia o el intelectualismo serio. Los objetivos siempre son construidos como únicamente peligrosos e irredimibles. El epíteto hace el trabajo que la justificación legal no puede sostener. Y cuando la evidencia se niega a cooperar, la evidencia es fabricada.

Un alto asesor de la administración George W. Bush — más tarde ampliamente identificado como el neocon Karl Rove66 — le dijo al periodista Ron Suskind en 2004 exactamente cómo opera la relación neoconservadora con la realidad: “Somos un imperio ahora, y cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad... Somos los actores de la historia... y ustedes, todos ustedes, se quedarán simplemente estudiando lo que hacemos.”67 Esto no es una cita sobre el discurso o los mensajes. Es una cita sobre la premisa epistemológica de la guerra permanente: que el poder crea sus propios hechos, y que quienes están fuera del aparato de toma de decisiones del imperio están relegados a estudiar los escombros. Pero también tiene otro filo: el desprecio por la comunidad basada en la realidad revela un cierre epistémico dentro del propio aparato. Quienes crean la realidad no pueden verla adecuadamente. Eso no es simplemente arrogancia — es la fuente estructural de los fracasos recurrentes de la doctrina.

Como figura clave, Wolfowitz, junto con I. Lewis Libby68 y Zalmay Khalilzad,69 estuvieron detrás de la Guía de Planificación de Defensa de principios de los años 1990, denominada informalmente la “Doctrina Wolfowitz.”70 Wolfowitz argumentó que Estados Unidos debería impedir el ascenso de potencias rivales, mantener la primacía militar global y actuar de forma preventiva si fuera necesario. Esto se convirtió en un proyecto para el pensamiento político neocon posterior, “ampliamente considerado como una formulación temprana de la agenda neoconservadora post-Guerra Fría, que establecía una serie de objetivos económicos y militares destinados a garantizar un sistema global unipolar liderado por Estados Unidos.”71

Estas mismas figuras asumieron posteriormente roles de alto rango en la administración de George W. Bush. El solapamiento no fue incidental; fue estructural. Perle,72 también oponente a la reducción de armamento nuclear, asesoró a Rumsfeld. Su “discurso reflejaba típicamente una combinación de culto al guerrero, conflicto existencial y extrema rectitud moral”73 y llegó a ser conocido en Washington como el “príncipe de las tinieblas.” Feith se convirtió en Subsecretario de Defensa. Wurmser se convirtió en asesor de Oriente Medio de Cheney. La puerta giratoria entre la planificación estratégica israelí y la política militar estadounidense no era una teoría conspirativa. Era un directorio de personal con un cierto tipo de personalidad afín. Y como se suele señalar en los círculos de política, el personal es la política.

Para 1997, esta red se coaligó institucionalmente en el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano (PNAC), que fusionó la defensa ideológica con los intereses materiales. Contratistas de defensa, intelectuales de política y operadores políticos convergieron en torno a un objetivo compartido: la proyección del poder americano y la empresa neocolonial a través del compromiso militar sostenido. Bruce Jackson,74 el vicepresidente de Lockheed Martin con amplias conexiones políticas y expansionista de la OTAN, fue director del proyecto PNAC. Posteriormente redactaría la plataforma de política exterior del Partido Republicano de 2000. El PNAC estaba desproporcionadamente financiado y apoyado por empresas militares y petroleras, con vínculos ideológicos con grupos del Complejo Militar-Industrial que se remontaban a la Guerra Fría.

El think tank que habría de proyectar la guerra de Iraq75 fue, desde su inicio, una empresa conjunta entre contratistas de defensa que necesitaban guerras para obtener beneficios e ideólogos que creían en ellas. Las vertientes neoconservadora y neoliberal, que enmarco como órdenes políticos desde 1971 por sus esfuerzos de organización política que tuvieron un impulso con el Memorándum Powell,76 no eran tendencias en competencia — eran tendencias complementarias. Una justificó la intervención; la otra estructuró el orden económico que la preparó y siguió.

Los neocons proporcionaron la justificación ideológica para la intervención militar; los neoliberales proporcionaron la arquitectura económica para extraer lo que la intervención producía — campos petrolíferos privatizados, sectores públicos rotos, gobiernos sucesores dependientes, etc. El PNAC sentó la base ideológica y proporcionó el impulso necesario para la política exterior estadounidense alineada con los intereses de Israel: un Oriente Medio/Asia Occidental fragmentado con estados débiles y dependientes crea una oportunidad adecuada para que Israel aumente su dominio en la región — y para que las corporaciones estadounidenses lo exploten. ¿Quién necesita entonces objetivos políticos cuando el poder, el dinero y el control hegemónico global y regional son la agenda? El ecosistema del conflicto-beneficio para la guerra Estados Unidos-Israel contra Irán lo lleva a cotas aún más bajas.77 Hubo otros grupos de expertos involcurados, pero ne es el propósito de este artículo explorarlos todos.

El informe del PNAC de 2000 Reconstruyendo las Defensas de América78 predijo que la transformación de la postura militar estadounidense hacia el dominio global avanzaría lentamente, en ausencia de “algún evento catastrófico y catalizador, como un nuevo Pearl Harbor.” Los ataques del 11 de septiembre de 2001 proporcionaron precisamente ese momento. Para entonces, el neoconservador e inversor petrolero de larga data Dick Cheney79 era vicepresidente, el combativo Rumsfeld era secretario de defensa y Wolfowitz su adjunto en el Pentágono. La red que había proyectado el cambio de régimen para Netanyahu en 1996 ahora dirigía el aparato de seguridad nacional estadounidense. Las guerras que habían planificado en teoría estaban a punto de ejecutarse en la práctica — con sangre americana, tesoro americano y la plena autoridad soberana del ejército de los Estados Unidos. Para dar una idea del nexo entre el Estado y el negocio de la guerra, Cheney fue presidente y CEO de Halliburton, una empresa que había hecho sus contratos gubernamentales de favor durante la Guerra de Vietnam.80

Para ampliar la comprensión, en 2003 leía todo lo que podía de William Rivers Pitt, columnista principal y editor de Truthout en ese momento, incluyendo este excepcional artículo suyo: Dinero Sangriento: Las armas de destrucción masiva son una cortina de humo. Al final del día, esto ni siquiera va sobre el petróleo.81

Un extracto que merece atención solo por la mecánica de producir guerras interminables:

PNAC ha canalizado millones de dólares de los contribuyentes a un grupo de oposición a Hussein llamado el Congreso Nacional Iraquí, y al heredero aparente de Iraq, Ahmed Chalabi, a pesar de que Chalabi fue sentenciado en ausencia por un tribunal jordano a 22 años de prisión por 31 cargos de fraude bancario. Chalabi y el CNI han reunido apoyo para su causa a lo largo de los años prometiendo contratos petroleros a quien les ayude a llegar al poder en Iraq. Más recientemente, el PNAC creó un nuevo grupo llamado El Comité para la Liberación de Iraq. Compuesto íntegramente por miembros del PNAC, el Comité se ha propuesto “educar” a los estadounidenses a través de las conexiones con la televisión por cable sobre la necesidad de la guerra en Iraq. Este grupo se reunió recientemente con la Asesora de Seguridad Nacional Condoleezza Rice respecto a las formas y los medios de esta educación. ¿Quién es el PNAC? Sus miembros incluyen: el Vicepresidente Dick Cheney, uno de los fundadores del PNAC, que sirvió como Secretario de Defensa bajo Bush padre; I. Lewis Libby, el principal asistente de seguridad nacional de Cheney; el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, también miembro fundador, junto con cuatro de sus principales colaboradores, incluyendo al Subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz, posiblemente el padre ideológico del grupo; Eliot Abrams, miembro prominente del Consejo de Seguridad Nacional de Bush, que fue indultado por Bush padre en el escándalo Irán-Contra; John Bolton, que sirve como Subsecretario para el Control de Armas y Seguridad Internacional en la administración Bush; Richard Perle, exfuncionario de la administración Reagan y actual presidente del poderoso Consejo de Política de Defensa; Randy Scheunemann, Presidente del Comité para la Liberación de Iraq, que fue el asesor de seguridad nacional de Trent Lott y sirvió como asesor de Rumsfeld sobre Iraq en 2001; Bruce Jackson, Presidente del PNAC, cargo que asumió tras servir durante años como vicepresidente del fabricante de armas Lockheed-Martin, y que también dirigió el subcomité de la Plataforma del Partido Republicano para la Política Nacional de Seguridad y Exterior durante la campaña de 2000; William Kristol, conocido escritor conservador para el Weekly Standard, una revista de propiedad — junto con la red Fox News — del magnate de los medios conservadores Rupert Murdoch. El Proyecto para el Nuevo Siglo Americano busca establecer lo que llaman “Pax Americana” en todo el mundo. Esencialmente, su objetivo es transformar a América, la única superpotencia restante, en un imperio planetario por la fuerza de las armas. Un informe publicado por el PNAC en septiembre de 2000, titulado “Reconstruyendo las defensas de Estados Unidos”, codifica este plan, el cual exige un aumento masivo del gasto en defensa y la conducción de varias guerras de gran envergadura para establecer el dominio estadounidense. Lo primero se ha logrado en el nuevo plan presupuestario de Bush, que contempla destinar a la defensa la cifra exacta solicitada por el PNAC en el año 2000. Ya se están realizando los preparativos para la conducción de dichas guerras.

El plan neoconservador era secuencial: primero Iraq, luego Siria, luego Irán. Como el propio Wolfowitz declaró: “El camino hacia la paz en Oriente Medio pasa por Bagdad.”82 Por lo que el camino transitó en realidad, según resultó, fue por un Estado decapitado tras otro — cada uno dejado ingobernable, sus recursos accesibles, su población demasiado fragmentada para oponer resistencia coherente a lo que vino después. Esto no fue un fracaso estratégico. Fue un diseño estratégico.

Más allá del registro documentado, en 2012 me encontraba en una sala en un almuerzo privado del Consejo de Asuntos Globales de Chicago, escuchando a John McCain explicar, “Siria, Iraq y luego Irán”83 — en ese orden y una vez que Iraq estuviera “asegurado.”

Iraq I: El cambio de régimen como espectáculo y sistema — Saddam Hussein

La invasión de Iraq de 2003 fue la actuación más elaboradamente montada de la doctrina:84 un pretexto de inteligencia fabricado, una invasión a gran escala, un juicio espectáculo y un ahorcamiento grabado en un teléfono móvil y difundido mundialmente — decapitación como espectáculo imperial, a la tradición de Roma desfilando a sus líderes derrotados por las calles antes de ejecutarlos ante la multitud. La justificación — las armas de destrucción masiva — fue posteriormente reconocida por sus propios arquitectos como una cuestión de conveniencia burocrática más que de certeza probatoria.

A diferencia de iteraciones anteriores de la doctrina, ésta había sido planeada, proyectada y demandada públicamente durante años antes de que el pretexto se materializara. La Guerra del Golfo (1990-1991), apodada la “Guerra de Videojuego” por las imágenes televisadas de munición de precisión guiada, preparó el espectáculo del “shock and awe” iraquí. Era el condicionamiento de una audiencia — manipulación para todos los efectos. Y como en la doctrina de siempre, hubo muertes de inocentes como resultado de los asesinatos selectivos, aunque esta vez crecieron a escala, incluso reintroduciendo y normalizando el término aséptico “daño colateral”85 para referirse a las muertes civiles y la destrucción de infraestructura civil. De la Escuela Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Brown: “Se estima que más de 940.000 personas fueron asesinadas por la violencia directa de la guerra pos-11S en Iraq, Afganistán, Siria, Yemen y Pakistán entre 2001 y 2023.”86 Imaginemos si estas hubieran sido civiles estadounidenses, británicos, australianos o polacos — estos cuatro de los cuarenta y seis llamados la “coalición de los dispuestos” habían contribuido con tropas a la fuerza de invasión contra Iraq.87

El pretexto fueron las armas de destrucción masiva. Cuando le preguntaron a Paul Wolfowitz por qué Iraq y no Corea del Norte — que, a diferencia de Iraq, sí poseía armas nucleares — respondió con franqueza: las vastas reservas de petróleo de Iraq lo hacían estratégicamente inevitable.88 El presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan, en sus memorias de 2007, fue igualmente franco: “Estoy entristecido de que sea políticamente inconveniente reconocer lo que todo el mundo sabe: la guerra de Iraq es en gran medida sobre el petróleo.”89 Y “el Comandante del CENTCOM, General John Abizaid, dijo a una audiencia en la Universidad de Stanford, ‘Por supuesto que es sobre el petróleo. No podemos realmente negarlo.’”90 La lógica económica, aunque oscurecida, no fue tanto ocultada como normalizada.

Desde el principio, la reacción coordinada contra los disidentes de la guerra fue rápida y contundente, al igual que con Gaza, donde la evidencia bien documentada en universidades, lugares de trabajo, medios y vida pública muestra que la disidencia —especialmente la defensa pro-palestina — ha tenido consecuencias materiales en Estados Unidos; la guerra por representación de la OTAN-EE.UU. contra Rusia en Ucrania, donde los disidentes han enfrentado represalias en los medios, la academia y las instituciones políticas; y la actual guerra EE.UU.-Israel contra Irán en círculos gubernamentales,91 con represalias políticas, consecuencias internas para los funcionarios y renuncias de alto nivel para arrancar.92

Iraq estableció la plantilla,93 como documenta el análisis de la Grimshaw Review of International Affairs del período:

El pensamiento grupal se manifestó primero en el silenciamiento de la disidencia interna de la administración. La caída de Joseph Wilson, un diplomático de carrera y ex embajador en Gabón y Santo Tomé y Príncipe, y el despido de su esposa tipifican cómo el pensamiento grupal tanto censuró la disidencia dentro de la administración Bush como arruinó las vidas de quienes tocó (Sanger, Genzlinger, 2019). La decisión de Joseph Wilson de desafiar públicamente la narrativa general detrás de la guerra de Iraq, específicamente la Conspiración del Níger-Uranio y la legitimidad del supuesto programa de ADM de Iraq, llevó no solo a su oportuna salida del Servicio Exterior y el sector público sino también al despido de su esposa: la veterana operativa encubierta de la CIA, Valerie Plame. Una semana después de escribir un artículo de opinión en The New York Times criticando las alegaciones no probadas de la conspiración Níger-Uranio y las falsas afirmaciones de que Iraq buscaba construir armas nucleares, la esposa de Wilson fue dada de baja de la CIA.

El caso de las ADM no solo era erróneo — se sabía que era erróneo. El inspector de armas de la ONU Hans Blix no había encontrado arsenales durante las inspecciones renovadas94 que comenzaron en noviembre de 2002. El propio Saddam le dijo a Dan Rather el 24 de febrero de 2003 — tres semanas antes de la invasión — que Iraq no tenía armas de destrucción masiva.95 Estaba diciendo la verdad. Fue invadido de todas formas. Para fabricar el caso de inteligencia, Wolfowitz y Rumsfeld crearon la Oficina de Planes Especiales del Pentágono — una organización diseñada explícitamente para encontrar evidencia de la conclusión ya decidida. Por cierto, el término “Planes Especiales fue utilizado como eufemismo de engaño desde al menos la Segunda Guerra Mundial.”96 El exoficial de la CIA Larry Johnson la describió como una organización que “mintió y manipuló la inteligencia para promover su agenda de eliminar a Saddam. Es un grupo de ideólogos con nociones preconcebidas de la verdad y la realidad.”97

El complemento neoliberal ya estaba en su lugar: el Banco Mundial y el FMI habían pasado los años de sanciones de los 1990 vaciando las instituciones públicas iraquíes, asegurando que lo que viniera después de Saddam fuera estructuralmente dependiente de la arquitectura financiera occidental.

El costo humano de ese proceso de vaciamiento ya no es especulativo. En 2025, The Lancet Global Health concluyó que las sanciones de EE.UU. y Europa han sido causalmente asociadas con 38 millones de muertes desde 197098 — la guerra económica que precedió a la militar, invisiblemente letal y estructuralmente necesaria para lo que vino después. Pero la puerta giratoria entre el Pentágono y los grandes contratistas de armamento había sido, en palabras de un analista, “desvergonzadamente mutuamente rentable” desde al menos la Segunda Guerra Mundial. El funcionario del Departamento de Estado de Bush Stephen Hadley, defensor vocal del bombardeo de Siria, tenía considerables acciones en Raytheon99 —fabricante de los misiles Tomahawk que abrieron la campaña iraquí.

La decapitación llegó en etapas. Los ataques con misiles de crucero contra sitios donde se creía que Saddam estaba presente fallaron en las horas iniciales de la invasión. Nueve meses después, el 13 de diciembre de 2003, las fuerzas estadounidenses lo encontraron en un agujero de dos metros de profundidad cerca de Tikrit, desaliñado y desarmado100 — “un hombre resignado a su destino,” como describió un soldado presente. El juicio que siguió fue, en las propias palabras de Saddam desde el estrado, un tribunal títere de la ocupación americana.101 Tres de sus abogados defensores fueron asesinados durante el proceso. Fue condenado no por los cargos más graves disponibles — el genocidio Anfal contra los kurdos, que habría requerido un proceso más largo — sino por la masacre de Dujail de 1982, un cargo más estrecho que permitió una resolución más rápida y ordenada. Ramsey Clark, ex procurador general de los Estados Unidos y uno de los abogados defensores de Saddam Hussein, llamó a los procedimientos en el tribunal mismo un “desastre”102 y que el juicio se estaba “realizando en una zona de guerra... realizado bajo todas las presiones y excusas que la guerra ofrece para la conducta incorrecta.”103 El 30 de diciembre de 2006 — el primer día del Eid al-Adha, una fecha ampliamente condenada como provocación sectaria deliberada — Saddam Hussein fue ahorcado en el Campamento Justicia. Sus últimas palabras antes de que se abriera la trampa: “Allahu Akbar. La Umma musulmana será victoriosa y Palestina es árabe.”

El período posterior fue catastrófico y completamente predecible. Paul Bremer, un notable neoconservador, disolvió el ejército iraquí y prohibió la participación de los baazistas en el gobierno — colocando a cientos de miles de hombres entrenados, armados y humillados fuera de cualquier estructura institucional, sembrando directamente la insurgencia que produjo el ISIS, facilitando el conflicto perpetuo.104 El petróleo nacionalizado de Iraq y su infraestructura pública de atención médica y educación gratuitas fueron eliminados por lo que siguió. Aparte de la inflación de amenaza de las ADM, parte del argumento de venta para bombardear ciudadanos iraquíes fue la “construcción nacional.”105 Pero en el universo tecnocrático neocon-neolib, siempre ha sido un caso de hacer lo contrario de lo que se dice y decir lo contrario de lo que es verdad. O por citar nuevamente a Rove: “Somos un imperio ahora, y cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad... Somos los actores de la historia... y ustedes, todos ustedes, se quedarán simplemente estudiando lo que hacemos.”

Halliburton, a través de su subsidiaria Kellogg Brown & Root (KBR), recibió contratos sin licitación por valor de 39.500 millones de dólares106 durante la ocupación. Las acciones de Lockheed Martin subieron un 1.236 por ciento entre 2001 y 2012. Las de Raytheon subieron un 331 por ciento. La misma red neocon que había planeado la guerra desde las oficinas del PNAC y las salas de conferencias del AEI regresó a esas oficinas después de abandonar el gobierno — e inmediatamente comenzó a planificar la siguiente. Las mismas personas que exitosamente empujaron a la nación a la guerra con Iraq estaban, una década después, promoviendo la guerra con Irán — un país tres veces mayor que Iraq — usando marcos retóricos idénticos, redes institucionales idénticas e idénticas afirmaciones sobre armas de destrucción masiva, repitiendo como loro la campaña de treinta años de Benjamin Netanyahu para convencer a Washington de que Irán estaba perpetuamente a semanas o meses de tener un arma nuclear.107 La máquina no había fallado. Había funcionado exactamente como fue diseñada. Con Iraq, “Halliburton se enfrentó a cargos casi idénticos por su trabajo para el gobierno de EE.UU. en Vietnam — alegaciones de cobros excesivos, contratos de favor de la Casa Blanca y aprovechamiento de la guerra. En ese entonces, los estrechos vínculos de la compañía con el presidente Johnson se convirtieron en un pasivo.”108 Si la actual administración Trump enfrentará un escrutinio similar dentro del ecosistema del conflicto-beneficio actual está por verse.

Y sin embargo, a pesar del universo alternativo que la camarilla neolib-neocon estaba produciendo:

Y los iraníes también estaban observando y tomando notas.

Libia: Gadafi y el asesinato del banquero de un continente

Cuando estallaron protestas contra Muamar Gadafi en febrero de 2011 — protestas que los Estados Unidos habían ayudado a cultivar a través del financiamiento de la NED,111 la llamada “segunda CIA” que había pilotado su kit de herramientas de cambio de régimen de poder blando en Centroamérica112 — los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se movieron con una velocidad que desmentía cualquier pretensión de motivación puramente humanitaria.

El 17 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la Resolución 1973, autorizando “todas las medidas necesarias” para proteger a los civiles. Las fuerzas navales estadounidenses y británicas dispararon más de 110 misiles de crucero Tomahawk el primer día. Durante ocho meses, la OTAN realizó 26.500 salidas, incluyendo 7.000 salidas de bombardeo.113 El mandato “humanitario” fue casi de inmediato indistinguible del cambio de régimen, ya que los ataques de las fuerzas EE.UU.-OTAN se expandieron más allá de los objetivos defensivos inmediatos y contribuyeron al colapso de la infraestructura estatal, incluida la destrucción de la infraestructura hidráulica de Libia.114

Libia había desmantelado previamente su programa nuclear en 2003115 bajo garantías occidentales de respeto a la soberanía, y ahora estaba siendo bombardeada precisamente porque esas garantías no habían valido nada — una lección que no pasó inadvertida para Corea del Norte, Irán o cualquier otro gobierno que la red neocon había colocado en su lista secuencial de objetivos. La intervencionista neoliberal y ex Secretaria de Estado Hillary Clinton, junto al ex Secretario de Defensa Robert M. Gates, recordarían en sus memorias cómo la intervención de la OTAN en 2011 también contó con Francia y Gran Bretaña animando a una aparentemente “reluctante administración Obama.”116

El motivo fue revelado a través de los correos electrónicos de Hillary Clinton, publicados en 2016: la OTAN actuó para impedir que Gadafi fundara un banco central panafricano con una moneda respaldada por el oro — una institución que habría desafiado al petrodólar, al franco CFA neocolonial y a toda la arquitectura del control financiero occidental sobre el continente africano.117 El propio Gadafi lo había nombrado con claridad: “Hay una conspiración para controlar el petróleo libio y controlar la tierra libia, para colonizar Libia una vez más.”118

El 20 de octubre de 2011, un dron Predator estadounidense y aviones de guerra franceses golpearon el convoy en huida de Gadafi. Fue arrastrado de una tubería de drenaje, sodomizado con una bayoneta y baleado. Clinton, informada de su muerte con su regocijo cacareante: “Llegamos, vimos, murió.”119 Fue igual de animada en MSNBC con la presentadora Rachel Maddow al comienzo de la guerra por representación de EE.UU.-OTAN contra Rusia en Ucrania, al entender que Rusia padecería una “trampa afgana” en Ucrania, debilitándola mientras “apretaba los tornillos”120 sobre Vladimir Putin — el argumento de venta intervencionista neoliberal para esa guerra.

Lo que siguió no fue una transición hacia la estabilidad, sino la fragmentación. Libia había poseído uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, era segunda solo detrás de Mauricio en el Índice de Desarrollo Humano de África, y proporcionaba a sus ciudadanos atención médica gratuita, educación gratuita, préstamos sin intereses y combustible y vivienda muy subvencionados. La campaña de bombardeo de la OTAN no solo apuntó a los activos militares sino también al Gran Río Artificial — el mayor sistema de irrigación del mundo — un crimen de guerra por cualquier definición estándar.121

Hoy, Libia tiene dos gobiernos en competencia, bancos centrales rivales, un ejército fracturado y un comercio de esclavos abierto.122 De 2011 a 2021, la puntuación de fragilidad de Libia subió 28,3 puntos, catapultándola del 111° al 17° estado más frágil del mundo. Las armas que inundaron los arsenales de Gadafi capturados por los rebeldes respaldados por EE.UU. armaron redes yihadistas en Mali, Níger, Chad y Burkina Faso123 — una cascada de desestabilización que el consenso del tren desbocado neocon-neolib nunca ha tenido que responder.

La lista de Clean Break había dicho Libia. Libia fue tachada. Y aparentemente otras listas de verificación ya habían sido añadidas para la casilla de verificación de las guerras interminables. En septiembre de 2003, en su libro The Clark Critique, el excomandante de la OTAN General Wesley Clark mencionó los siete países musulmanes en la lista de objetivos que habían sido decididos para 2001: Iraq, Siria, Líbano, Libia, Irán, Somalia y Sudán.124

Iraq II: El asesinato de Soleimani y el ataque sin ley

El 3 de enero de 2020, un dron MQ-9 Reaper estadounidense disparó misiles Hellfire contra un convoy que salía del Aeropuerto Internacional de Bagdad, matando al general iraní Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de Irán, y al comandante iraquí Abu Mahdi al-Muhandis, junto con otras cinco personas.125 El ataque, ordenado por Donald Trump, tuvo lugar en territorio soberano iraquí y apuntó a un alto funcionario estatal cuya presencia en Iraq, según múltiples funcionarios iraquíes, estaba relacionada con canales diplomáticos que involucraban esfuerzos de distensión regional. Soleimani supuestamente se dirigía a una reunión programada con el primer ministro iraquí, llevando la respuesta de Irán a una propuesta de paz saudí que Iraq estaba mediando.

Las justificaciones cambiantes de la administración Trump fueron pretextos escalados y mareantes: desde afirmaciones de una amenaza inminente, hasta una disuasión más amplia, hasta la preservación de la estabilidad regional, hasta la retribución por acciones iraníes pasadas — un carrusel rotatorio de pretextos tomado directamente del manual neoconservador, aunque ahora girando a un ritmo más rápido que durante la guerra de Iraq. Lo que distinguió este ataque de los asesinatos selectivos anteriores no fue solo la jerarquía de la figura, sino el contexto diplomático en el que viajaba. Marcó un umbral: el ataque directo a un alto funcionario estatal fuera de un campo de batalla declarado, un enviado estatal en una misión de paz sancionada que conectaba a tres actores estatales.

La celebración de los custodios institucionales de ese manual fue inmediata y reveladora. La Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD) —fundada en 2001 bajo el nombre hebreo “Emet,” financiada por los multimillonarios Paul Singer y el magnate de Home Depot Bernard Marcus, y dotada del excomandante de la Fuerza Aérea israelí, el Mayor General Amir Eshel— se jactó en las redes sociales de que Irán “creía que era un tigre de Twitter; ha demostrado lo contrario.” Según The Nation, la FDD “presionó incansablemente por una política estadounidense recklessly militarista hacia Irán y en el Oriente Medio en general.”127

La relación entre figuras como Paul Singer y Bernard Marcus y los mundos de la economía neoliberal y la política exterior neoconservadora se entiende mejor no en términos de pureza ideológica, sino de alineación funcional. Ambos hombres emergen de —y refuerzan— una clase de donantes arraigada en el fundamentalismo de mercado, donde la desregulación, la movilidad del capital y la primacía del inversor forman la línea de base económica y su cosmovisión. Sin embargo, su influencia política se extiende más allá de la economía hacia el ámbito de la seguridad nacional, donde el apoyo a una postura global hegemónica de EE.UU., la estrecha alineación con Israel y la disposición a respaldar políticas intervencionistas los aproximan a las agendas neoconservadoras.

Lo que vincula estos dominios no es una doctrina única, sino una arquitectura compartida del poder: riqueza privada que financia actores políticos, think tanks, un aparato mediático y redes de defensa que moldean tanto la política económica como la exterior. En esta configuración, el neoliberalismo y el neoconservadurismo operan menos como ideologías distintas que como lógicas mutuamente reforzadoras — una organizando los mercados, la otra organizando la fuerza — sostenidas por un ecosistema de donantes que no necesita articular una teoría unificada para producir resultados políticos coherentes y duraderos en el avance de la búsqueda del poder, el dinero y el control.

El CEO de la FDD, Mark Dubowitz, declaró el asesinato de Soleimani “más trascendental que el asesinato de Osama bin Laden.”128 De manera poco sorprendente — y en sintonía — el exdirector de la CIA, el General David Petraeus, fue reportado diciendo esas mismas palabras, verbatim, a Sky News.129 Era el mismo General David Petraeus al que el Coronel Douglas Macgregor, ocho años antes, había preguntado retóricamente si era “una pieza de ficción creada, empaquetada y presentada al pueblo americano por la administración Bush y sus aliados neocon en los medios y la academia como el niño modelo de la contrainsurgencia.”130 El mimetismo no pasa desapercibido para quienes se negaron a caer en el agujero de memoria de veinte años que la camarilla neocon-neolib construyó alrededor de Iraq — y que desde entonces se ha extendido a Ucrania y la actual guerra contra Irán.

El asesor principal de la FDD, Richard Goldberg, había sido colocado en el Consejo de Seguridad Nacional de Trump por el neocon John Bolton específicamente para endurecer la campaña de máxima presión contra Irán — con la FDD continuando pagando el salario de Goldberg mientras servía en el gobierno.131 El think tank no estaba meramente animando desde la tribuna. Había redactado la política, colocado su personal dentro de la administración para ejecutarla y ahora estaba celebrando el resultado. El propio Bolton llamó al ataque “un golpe decisivo largo tiempo en ciernes,”132 y añadió, con la franqueza característica sobre la naturaleza secuencial de la doctrina: “Espero que este sea el primer paso hacia el cambio de régimen en Teherán.” La lista de Clean Break, actualizada para 2020, estaba siendo tachada un nombre a la vez —y el ritmo se estaba acelerando.

El Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales concluyó que el ataque constituyó “un asesinato arbitrario” en violación de la Carta de la ONU: “No se ha proporcionado ninguna evidencia de que el General Soleimani estuviera planeando específicamente un ataque inminente contra intereses estadounidenses.”133 Irán respondió con ataques de misiles balísticos contra bases iraquíes que albergan fuerzas estadounidenses — más de cien miembros del servicio sufrieron lesiones cerebrales traumáticas. En los tensos días que siguieron, las fuerzas iraníes derribaron involuntariamente un avión de pasajeros ucraniano, matando a todos los 176 a bordo.134 Trump supuestamente dijo a sus asociados que el ataque estaba motivado en parte por el deseo de influir en los senadores republicanos en su próximo juicio político en el Senado.135

La doctrina de la decapitación preventiva, para 2020, había perdido por completo cualquier apariencia restante de restricción legal o estratégica. Fue un acto de violencia política, ejecutado por dron, justificado después del hecho — y presentado al mundo como legítima defensa legal. El encuadre era estructuralmente idéntico al de cada “neutralización selectiva” israelí de los cinco decenios anteriores. Lo que una vez había sido excepcional era ahora normalizado.

La red neocon que había diseñado la guerra de Iraq — rotando entre oficinas gubernamentales, salas de conferencias de la FDD, becas del AEI y roles asesores de figuras como John Bolton — había ayudado a consolidar un marco más racionalizado para el uso de la fuerza, un marco doctrinal que se había convertido en política americana permanente independientemente de quién ocupara la Casa Blanca, y que permanecería así independientemente de quién la ocupara después. Los neoliberales que lo secundaron conocían bien las recompensas financieras. La continuidad de la política no era lealtad ideológica — era arquitectura financiera. Los incentivos que sostenían los enfoques intervencionistas permanecieron intactos porque las personas que los sostenían recibían pagos para mantenerlos intactos.

Somalia y Yemen: Decapitación a escala industrial

Las campañas de drones estadounidenses en Somalia y Yemen representan la aplicación más sostenida —y más reveladora— de la doctrina de decapitación en su forma plenamente tecnologizada. Y su fracaso más consistente. Aquí, el asesinato selectivo, lo que el Coronel Glenn J. Voelz denomina “iWar,” caracterizado por la Individualización, la Identidad y la Información —ya no es episódico. Es rutinario, sistematizado e integrado en una arquitectura antiterrorista permanente basada en vigilancia persistente, inteligencia de señales y capacidad de ataque remoto.

Al-Shabaab (”Los Jóvenes” o “Movimiento de la Juventud Muyahidín”), una organización insurgente y paramilitar somalí afiliada a al-Qaeda, controlaba aproximadamente el 20 por ciento de Somalia cuando el programa de drones estadounidense se intensificó en 2007.136 Después de más de una década de ataques que mataron a docenas de líderes de alto nivel, Al-Shabaab controla una mayor proporción del territorio somalí que cuando comenzó el programa.

En 2015, el Coronel Glenn J. Voelz, en una monografía para el Colegio de Guerra del Ejército de los EE.UU. y el Instituto de Estudios Estratégicos titulada The Rise of iWar: Identity, Information, and the Individualization of Modern Warfare,137 enmarcó la iWar como un cambio de paradigma fundamental:

Una pregunta separada pero relacionada es si la «iWar» representa verdaderamente un nuevo paradigma operativo o simplemente un replanteamiento de viejas ideas implementadas mediante nuevas tecnologías. Cabe argumentar que es posible identificar elementos precursores de la iWar en ejemplos como el Programa Phoenix de la CIA en Vietnam y, más recientemente, en los métodos de selección de objetivos empleados por Israel en Gaza y el Líbano. Al igual que ocurre con la iWar, estos ejemplos implicaban enfoques operativos basados ​​en el análisis centrado en redes y en métodos de selección de objetivos altamente focalizados e individualizados; no obstante, varios aspectos importantes han hecho — cabe sostener — que la reciente experiencia estadounidense resulte sui generis. La más destacada de estas diferencias ha sido el ámbito de aplicación. Las operaciones enmarcadas en el paradigma de la iWar se han desarrollado a escala global, posibilitadas por una drástica transformación burocrática que ha integrado las operaciones militares, las actividades de inteligencia exterior y las funciones de seguridad interna en mayor medida que en cualquier otro momento de la historia de Estados Unidos. Esta estrategia se fundamentó en un conjunto de nuevas innovaciones técnicas prácticamente desconocidas en el campo de batalla antes del 11 de septiembre, entre las que se incluyen los drones, la biometría, la criminalística expedicionaria, el análisis de ADN y las herramientas avanzadas de gestión de la información, por citar solo algunas. La aplicación de estas herramientas reflejó un viraje hacia una concepción de la guerra centrada en la información, muy distinta del paradigma de fuerzas convencionales propio de la era de la Guerra Fría. Esta transformación conllevó una evolución en la teoría de la guerra que incorporó al corpus doctrinal nuevos métodos, tales como el análisis de redes sociales y la selección de objetivos basada en perfiles individuales. Todos estos cambios giraron en torno a una lógica estratégica fundamentalmente alterada, la cual otorgó a los actores no estatales y a los combatientes individuales la misma prioridad que a las amenazas planteadas por los actores estatales a la hora de formular la política de seguridad nacional. Asimismo, estos cambios representaron un sutil pero profundo cambio de mentalidad respecto al modo en que debe emplearse la fuerza militar contra dichas amenazas y, al hacerlo, redefinieron el papel de la identidad en la guerra moderna. pp. 53–54, 2015

En Somalia, la campaña contra Al-Shabaab se intensificó marcadamente a partir de 2007, expandiéndose bajo sucesivas administraciones estadounidenses. Los objetivos de alto valor fueron rastreados a través de una fusión de vigilancia de drones, redes de inteligencia humana y asociaciones regionales, luego eliminados mediante ataques de precisión. Sin embargo, los efectos organizativos resultaron limitados. Al-Shabaab se adaptó descentralizando las estructuras de mando, incrustándose más profundamente en los sistemas de gobernanza local y reponiendo el liderazgo desde sus propias filas.

Territorialmente, el resultado es claro: en lugar de derrumbarse, Al-Shabaab demostró durabilidad, expandiendo a veces su alcance a pesar de años de ataques de decapitación. El patrón se alinea con hallazgos más amplios en la literatura sobre contrainsurgencia: la eliminación de liderazgo puede perturbar las operaciones a corto plazo, pero raramente degrada las condiciones sociales, económicas y políticas subyacentes que sostienen las insurgencias. En algunos casos, acelera el aprendizaje organizacional, endurece la cohesión ideológica e incentiva formas de mando más clandestinas y resilientes. Pero el nexo neocon-neolib nunca fue calibrado para el análisis estratégico matizado — extrae de una realidad fabricada, racionalizada, en la que el fracaso perpetuo es una característica, no un defecto. Es más, las guerras interminables requieren enemigos interminables. El progreso hacia la paz y la estabilidad no es descabellado — es verificablemente imposible.

En Yemen, la campaña ha sido aún más estratificada. Los ataques de drones estadounidenses contra Al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) han operado junto a una intervención liderada por Arabia Saudita y un bloqueo naval que las Naciones Unidas describieron como la peor catástrofe humanitaria del siglo XXI,138 con condiciones de hambruna masiva, colapso de infraestructura y sufrimiento civil generalizado. Los ataques eliminaron a múltiples líderes de la AQAP durante más de una década, pero el grupo se regeneró repetidamente, explotando el colapso estatal, la fragmentación tribal y la crisis humanitaria para mantener su relevancia. Este es el entorno operativo que sustiene lo que el exoficial de la CIA de veintiséis años convertido en activista antibelicista Ray McGovern139 acuñó como el MICIMATT —el complejo militar-industrial-congresional-inteligencia-medios-académico-think tank— una formulación ampliada del viejo MIC/MICC que capta con mayor precisión la arquitectura completa de instituciones que se benefician del conflicto permanente.

Crucialmente, el enfoque estratégico principal ha cambiado con el tiempo. Si bien la AQAP fue el objetivo inicial de los esfuerzos de decapitación, el movimiento hutí —un actor distinto con su propia base política y territorial — ha emergido como el adversario central en la dinámica del conflicto regional. Bajo presión sostenida, los hutíes no han sido degradados hasta la irrelevancia. En cambio, han expandido sus capacidades, desarrollando sistemas de misiles y drones cada vez más sofisticados con apoyo externo, y proyectando poder hacia el Mar Rojo mediante ataques a rutas de navegación vinculadas a Israel y sus aliados. Esta evolución expone una limitación estructural de la doctrina: está calibrada para eliminar individuos, no para resolver conflictos multiactores en estados fragmentados. A medida que los objetivos cambian — de la AQAP a los hutíes — el método permanece constante, incluso cuando el panorama estratégico cambia a su alrededor. La promesa del ministro de Defensa israelí Katz en diciembre de 2024140 de decapitar al liderazgo hutí “tal como hicimos con Haniyeh, Sinwar y Nasrallah” es, en este contexto, menos una estrategia que una confesión: la doctrina del disco rayado no ha producido ninguna alternativa a sí misma, por lo que se ofrece nuevamente.

La economía de guerra permanente lo requiere. Cada ataque de dron aprovecha una cadena de suministro anclada en contratistas de defensa como Raytheon,141 con municiones individuales — como el misil Hellfire — que cuestan en el orden de seis cifras por unidad. Las operaciones navales sostenidas, incluidos los despliegues de grupos de ataque de portaaviones, requieren gastos medidos en millones de dólares por día. Cada estado fallido requiere contratistas militares privados, empresas de logística privadas y consultores de reconstrucción privados — el mismo ecosistema corporativo que se benefició de Iraq se ha beneficiado de Yemen y Somalia, con no más responsabilidad y no menos apetito. La doctrina no ofrece salida del ciclo que sostiene; se reproduce redefiniéndose el conjunto de objetivos, incluso mientras erosiona incrementalmente la coherencia institucional y estratégica del Estado americano que preside sobre ello.

El nexo neoliberal-neoconservador no solo es propenso a la acumulación de restricciones — a través de la tensión, la dependencia de la trayectoria y la rigidez institucional — sino que también es, en su fundamento, no holístico, limitando desde el inicio el alcance del desarrollo humano. Esta limitación dimensional preconfigura un espacio adaptativo restringido dentro del cual opera la política, canalizando a los actores y a las instituciones hacia patrones de disfunción y fragilidad. El error radica en no comprender que la libertad formal no equivale a una capacidad real, y que los incentivos estructurales siguen moldeando los resultados de maneras restrictivas. Con el tiempo, esto no se limita a generar fracaso; condiciona un sistema en el que los resultados subóptimos pueden persistir, ser racionalizados y, en ocasiones, servir a intereses arraigados, aun cuando los objetivos estratégicos más amplios permanezcan incumplidos. En tal escenario, incluso el fracaso es aplaudido.

El resultado es una forma de guerra que es, simultáneamente, tácticamente precisa y estratégicamente abierta: se elimina a individuos con una eficiencia creciente, mientras que los conflictos que los generan persisten, mutan y se expanden. En esta configuración, el fracaso no resulta inmediatamente descalificador; puede ser absorbido por la opinión pública estadounidense mediante desembolsos fiscales, una inversión pública deteriorada y obligaciones a largo plazo, para luego ser prolongado y dotado de utilidad operativa dentro de los marcos institucionales existentes. El sistema no necesita buscar explícitamente un conflicto perpetuo para sostenerse; basta con que sus incentivos, sus circuitos de retroalimentación y sus márgenes de tolerancia se alineen de tal modo que la resolución resulte estructuralmente inalcanzable. El desenlace es un modelo de intervención que avanza sin detenerse, ideal para guerras interminables, aun cuando los análisis de los expertos señalen reiteradamente sus limitaciones estratégicas.

Nuevamente, el Coronel Glenn J. Voelz:

En primer lugar, debe tenerse presente que la iWar evolucionó principalmente como una estrategia de tácticas. Representaba métodos y herramientas diseñados para tratar los síntomas, pero no la enfermedad. Las innovaciones doctrinales y técnicas de la iWar abordaban un desafío operativo muy específico: identificar, filtrar y atacar a adversarios basados ​​en redes, así como a combatientes individuales. Sin embargo, tiene muy poco que ofrecer en lo que respecta a abordar las causas subyacentes de la inestabilidad y la violencia política. Por esta razón, los métodos de la iWar deben aplicarse con circunspección y de una manera que no confunda el ataque a objetivos con la estrategia. El general McMaster ha advertido contra esta «mentalidad de incursión» y contra la falacia de que se pueden lograr victorias estratégicas simplemente identificando los nodos críticos de una red para luego eliminarlos con precisión quirúrgica. Una preocupación conexa es que, a medida que Estados Unidos demuestre una destreza creciente en estos métodos, se genere un exceso de confianza en las tecnologías de la iWar. Esta cautela emana de una predilección estadounidense muy constante por las soluciones tecnocientíficas para todo problema de seguridad nacional, incluso cuando estas fracasan reiteradamente en cumplir su promesa inicial. Una década de perfeccionamiento de estos métodos ha demostrado claramente que existe un lugar importante para las tecnologías que «privan al extremista violento de su mayor defensa: el anonimato»; no obstante, no se debe sobrevalorar la utilidad de estas herramientas. pp. 125–126, 2015

Pero sobrevenderlas es lo que se ha hecho. En manos de una clase política y empresarial para quienes el autointerés toma primacía permanente, la inversión ha sido estratégicamente contraproducente — y financieramente autoperpetua.

Venezuela: El espectro completo — sanciones, golpes y captura

El caso venezolano puede leerse como una de las expresiones más desarrolladas de una doctrina híbrida en la que las prácticas de seguridad y los objetivos económicos convergen — una forma de hiperimperialismo en la que el poder es “conducido de manera exagerada y cinética, aunque también sujeto a las limitaciones que el imperio en declive se ha impuesto a sí mismo.”142

Esta calidad exagerada y cinética refleja, en parte, la racionalización que ha ocurrido durante décadas dentro del nexo neoliberal-neoconservador: un sistema que se ha vuelto más eficiente internamente, incluso cuando se vuelve menos eficaz para producir resultados estables en el mundo real. El resultado es una forma de política que parece cada vez más espasmódica — reactiva, escalatoria y autorreinforciante. Con el tiempo, esta dinámica canaliza la acción hacia un conjunto cada vez más restringido de limitaciones disfuncionales, donde las respuestas políticas se intensifican aun cuando su eficacia disminuye, alineando el sistema más estrechamente con los límites que él mismo ha contribuido a generar.

En un nivel, se apoya históricamente en un repertorio largo asociado con la política de contención imperial británica — control de la población, incluidos los campos de concentración sistematizados por primera vez durante las Guerras de los Boers, penetración de inteligencia, gestión política y coerción calibrada en lugar de guerra total. Estas técnicas resultaron altamente adaptables, integrándose posteriormente —mientras el poder americano suplantaba la primacía imperial británica — en una arquitectura de seguridad global que evolucionó hacia un marco más explícitamente neoconservador, operando junto a — y en tándem con — formas refinadas y neocoloniales de organización económica neoliberal como sistema de poder sobre otros, control y extremo autointerés.

Esta es la arquitectura económica en la que Venezuela fue insertada — y contra la cual el nacionalismo de recursos de la Revolución Bolivariana representó una amenaza directa.

En otro nivel, el modelo híbrido refleja una lógica más agresiva de presión selectiva y desestabilización del liderazgo, a menudo asociada en el discurso contemporáneo con las prácticas de seguridad israelíes. Aplicado a un Estado soberano del hemisferio occidental — cuya importancia estratégica central reside en sus vastas reservas de petróleo — el resultado es una forma de intervención que no busca necesariamente destruir el Estado por completo, sino reconfigurar las condiciones bajo las cuales se gobiernan sus recursos y se accede a ellos. El desenlace es una inestabilidad gestionada: lo suficientemente persistente como para debilitar el control autónomo, pero lo suficientemente contenida como para controlar el flujo de activos estratégicos. Lo que emerge no es un colapso del orden, sino su reconfiguración: la inestabilidad no como un fracaso, sino como una condición calibrada para limitar la soberanía al tiempo que se preserva el acceso. Este patrón, observado en diversos casos, sugiere algo más que una mera coincidencia.

La campaña no comenzó con un dron. Comenzó con sanciones — presión económica aplicada a escala, una forma de “sofocamiento gestionado” sistematizado como “arma económica” por las naciones de Europa Occidental y los Estados Unidos a principios del siglo XX, de exactamente el tipo que este artículo identificó en la política de Gaza de Netanyahu, y aplicada a toda una economía nacional. Durante más de dos décadas, sucesivas administraciones estadounidenses expandieron los regímenes de sanciones, financiaron movimientos de oposición y apoyaron intentos de golpe de estado — sin producir el cambio de régimen ni abandonar el objetivo.

El costo humano agregado de lo que las sanciones occidentales hacen, considerado en su conjunto, ha sido cuantificado ahora por la literatura médica más autorizada del mundo. Un estudio de 2025 liderado por el economista Francisco Rodríguez de la Universidad de Denver, publicado en The Lancet Global Health y realizado con los coinvestigadores Mark Weisbrot y Silvio Rendón del Centro de Investigación Económica y Política, encontró que las sanciones unilaterales de EE.UU. y la UE han sido causalmente asociadas con 38 millones de muertes entre 1971 y 2021 — una tasa anual promedio de 564.258 personas, superior a la tasa anual de muertes por todas las bajas bélicas en todo el mundo.144

En algunos años durante los años 1990, la tasa anual de muertes por sanciones superó el millón. En 2021, más de 800.000 personas murieron como resultado directo de las sanciones. Durante el período completo de cincuenta años, el 51 por ciento de esas muertes fueron niños menores de cinco años. El estudio encontró que los efectos letales más fuertes provinieron específicamente de las sanciones unilaterales de EE.UU. y la UE — aquellas impuestas fuera del marco de la ONU, sin autorización del Consejo de Seguridad, en violación del derecho internacional. Los autores concluyeron que las sanciones estadounidenses en particular parecen estar “impulsando los efectos adversos sobre la mortalidad,” señalando que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos o la Unión Europea suelen diseñarse de tal manera que ejercen un efecto negativo mayor sobre las poblaciones objetivo que las multilaterales.

Este no es un hallazgo abstracto. Y la lógica no es nueva. Tiene nombre y fecha de nacimiento. Cuando Richard Nixon respondió a las elecciones chilenas de Salvador Allende en 1970, instruyó a sus asesores a “hacer gritar a la economía.”145 Esto impulsó a Chile a convertirse en “el laboratorio del neoliberalismo,” pero menos públicamente conocido, también en un “experimento neoconservador.”

El historiador Peter Kornbluh146 describe lo que siguió como un “bloqueo invisible” que cortó a Chile del financiamiento internacional, creó desasosiego social y allanó el camino para el golpe respaldado por la CIA que instaló a Augusto Pinochet — la naturaleza *sui generis* estadounidense consiste no simplemente en eliminar el liderazgo, sino en reemplazarlo, no sea que un vacío de poder torne desagradables los negocios.

Durante los años 1970, un promedio de 15 países estaban bajo sanciones unilaterales occidentales en un año determinado. Para los años 1990 y 2000, el número había aumentado a 30. A partir de los años 2020, supera los 60 — una proporción asombrosa de los países del Sur Global, la gran mayoría de ellos no blancos, no occidentales y ricos en recursos. Como cabía esperar, la cronología coincide casi exactamente con la consolidación institucional de los órdenes políticos neoconservador y neoliberal en los gobiernos de Estados Unidos y de la OTAN; una consolidación que comenzó en firme con el eje Reagan-Thatcher a principios de la década de 1980 y que nunca ha sido revertida.

El reconocimiento público del costo humano ha sido, en ocasiones, crudo. Exsecretario de Estado de los Estados Unidos Madeleine Albright, cuando se le preguntó en 60 Minutes en 1996147 si las muertes de medio millón de niños iraquíes bajo las sanciones estadounidenses valían el objetivo político que se perseguía, respondió: “Creemos que el precio vale la pena.” La ex Secretaria de Estado de los Estados Unidos dijo esto en televisión americana, sobre medio millón de niños muertos, y conservó su cargo, su reputación y en última instancia una Medalla Presidencial de la Libertad. Eso es lo que parece la impunidad institucional cuando ha sido completamente normalizada. Eso es lo que 38 millones parece cuando las muertes se distribuyen a través de fronteras lo suficientemente lejos como para que nadie en Washington deba contarlas. El establecimiento político americano nunca ha tenido que responder por ninguno de ello.

Venezuela ha estado bajo alguna forma de presión económica americana desde que Hugo Chávez comenzó a usar los ingresos petroleros para financiar programas de alfabetización, redistribución de tierras e independencia regional del FMI a principios de los años 2000. Las sanciones se endurecieron sistemáticamente bajo Obama, dramáticamente bajo el primer mandato de Trump, y se mantuvieron bajo Biden.

Bajo Obama, incluso las sanciones “inteligentes” dirigidas produjeron efectos económicos secundarios al aumentar el aislamiento financiero y el riesgo reputacional, en particular en una economía ya desestabilizada por la caída de los ingresos petroleros. Mientras que las consecuencias humanitarias más graves se asocian con sanciones posteriores y más amplias, las medidas de la era Obama establecieron el marco legal e institucional que las administraciones posteriores expandieron hasta convertirlo en presión económica de espectro completo. Al igual que “el ascenso del imperio de los drones armados bajo la vigilancia de Obama,”148 el peldaño legalista no fue nada menos que una “extensión y expansión de las guerras interminables,” expansión de misión en un informe de abogado.

Ni la estrategia de sanciones de la primera administración Trump ni el enfoque negociado de la administración Biden produjeron un cambio de régimen. En enero de 2025, Maduro comenzó un tercer mandato, manteniéndose en el poder a pesar de los resultados electorales que sugerían que había perdido las elecciones de 2024. La decapitación económica había fallado en lograr su objetivo. La decapitación física sería la siguiente.

Cuando la decapitación económica resultó insuficiente, la administración Trump escaló a la eliminación física. La CIA envió un equipo a Venezuela que comenzó a rastrear los movimientos de Maduro usando una fuente cercana al presidente venezolano. La Fuerza Delta y otras unidades de operaciones especiales erigieron una maqueta de la casa segura donde se creía que Maduro se alojaba. A partir de septiembre de 2025, el Comando Sur de EE.UU. realizó ataques militares contra embarcaciones en el Caribe,149 alegando narcotráfico en nombre de Venezuela. Trump dio a Maduro un ultimátum privado final para que renunciara.

Una armada americana flotó frente a las costas de Venezuela. El 3 de enero de 2026, las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques en toda Caracas, capturaron a Maduro y a su esposa Cilia Flores, y los trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. La incursión es ilegal bajo la ley de EE.UU., probablemente implicando “los requisitos del debido proceso de la Quinta Enmienda; el estatuto federal de secuestro (18 U.S.C. § 1201); y el estatuto federal de extradición (18 U.S.C. §§ 3181–3196), que prohíbe transferir prisioneros sin un acuerdo internacional formal, que Estados Unidos y Venezuela no tienen.”150

El pretexto legal era el narcoterrorismo. El motivo real fue declarado por el propio Trump: los funcionarios venezolanos entregarían “petróleo sancionado” valorado en aproximadamente 3.000 millones de dólares y negociarían un acuerdo de energía bajo el cual los Estados Unidos controlarían en gran medida la industria petrolera de Venezuela. Se anunció un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles con el gobierno venezolano restante, los primeros 300 millones de dólares ya recibidos el 20 de enero. Trump dijo que los Estados Unidos “dirigirían” Venezuela hasta que se produzca una transición. La máscara no solo se había deslizado — había sido puesta de lado como innecesaria.

La progresión — de sanciones a intentos de golpe a captura militar — sigue con precisión de libro de texto el modelo de escalada graduada que las potencias occidentales han aplicado a los gobiernos resistentes en todo el Sur Global durante un siglo: primero, hacer gritar a la economía; luego fomentar y armar a la oposición; luego, cuando esos instrumentos fallen, enviar a la CIA y las Fuerzas Especiales. El lenguaje de inflación de amenazas rota —hoy “narcoterrorismo,” ayer “armas de destrucción masiva,” el día anterior “insurgencia comunista.”

El resultado no es una ruptura singular, sino un continuum. Las sanciones debilitan la soberanía económica; la presión política fragmenta la legitimidad interna; y la posibilidad persistente de escalada configura ambas. Cada pretexto se infló para llenar cualquier espacio legal o político que el anterior había desocupado. Los beneficiarios de este sistema — estratégicos, políticos y económicos — tienden a permanecer más estables, sin rotar, que las razones utilizadas para justificarlo.

Sección IV (cierre)

El Patrón, Nombrado

Incluso sin extender el análisis a Afganistán, Pakistán y otros teatros, a través de Libia, Iraq I y II, Somalia, Yemen y Venezuela — al igual que a través de cinco décadas de operaciones israelíes que les precedieron y en muchos casos las inspiraron — el patrón es suficientemente consistente como para constituir no una serie de decisiones de política aisladas sino una doctrina única con una lógica subyacente coherente: los problemas del Sur Global se gestionan más eficientemente eliminando a los seres humanos que organizan la resistencia al control externo de sus recursos, territorio y economía política.

Dentro de este marco, el movimiento central es la reducción. Los sistemas políticos —enraizados en la historia, las instituciones y las condiciones materiales — se colapsan en figuras singulares, fáciles de enmarcar en términos maniqueos de blanco y negro. Esas figuras son entonces construidas como únicamente peligrosas e irredimibles: Muamar Gadafi como un “perro rabioso,” Qasem Soleimani como “el mayor terrorista del mundo,” Nicolás Maduro como un “narcoterrorista,” Yahya Sinwar como un “monstruo,” Vladímir Putin como un “dictador.” El lenguaje no es incidental. Cumple una función necesaria: enmarcar a los actores políticos como peligros abstractos, separándolos en la mente pública occidental de constituyentes, contexto o estatus legal. Es caricaturesco para que lo absorban los ingenuos. Y el impacto del neoliberalismo en la educación ha creado no pocos simplones.

El lenguaje es también un trampolín para la guerra jurídica, como documenta Maryam Jamshidi, Profesora Asociada de Derecho en la Universidad de Colorado Boulder, en su ensayo de Boston Review Instrumentos de Deshumanización:151

En 1979, Benjamin Netanyahu y su padre, Benzion — ambos recién regresados ​​a Israe l— convocaron en Jerusalén la primera conferencia de la historia sobre el «terrorismo internacional». El evento fue organizado por el Instituto Jonathan, que los Netanyahu habían fundado en 1976 en memoria de su hijo y hermano Jonathan, un combatiente israelí caído durante la incursión en el Aeropuerto Internacional de Entebbe (Uganda) para rescatar a los pasajeros de un avión secuestrado. La conferencia reunió a funcionarios militares y políticos israelíes (entre ellos, los actuales y futuros primeros ministros Menachem Begin y Shimon Peres) con grupos y políticos neoconservadores estadounidenses. En dicha conferencia, los Netanyahu promovieron una visión novedosa del terrorismo, presentándolo como una amenaza satánica proveniente de enemigos irracionales y demoníacos; una amenaza que constituía un anatema para los valores occidentales de libertad y democracia, y cuyo objetivo era destruir al propio Occidente. Para salvarse a sí mismos — sostenía Benzion Netanyahu —, los países occidentales debían abandonar sus compromisos con el derecho internacional y con la acción multilateral liderada por la ONU, para emplear, en su lugar, cualquier medio que resultara necesario para aniquilar la amenaza terrorista. Para los estadounidenses presentes en la conferencia, esta nueva definición resultaba atractiva. Podía utilizarse para contrarrestar el escepticismo popular en torno al uso de la fuerza militar estadounidense tras la guerra de Vietnam: si los terroristas representaban una amenaza real y existencial para los Estados Unidos, resultaba tanto deseable como necesario recurrir a la fuerza militar estadounidense para hacer frente a dicha amenaza, independientemente del lugar de donde esta emanara. Asimismo, resultaba atractiva para los neoconservadores como herramienta en la lucha de los Estados Unidos contra la Unión Soviética, permitiendo reconfigurar la imagen de esta última como proveedora y patrocinadora del terrorismo que amenazaba a Occidente. Para los Netanyahu, sin embargo, el concepto de terrorismo perseguía un objetivo distinto: equiparar la «maldad» de la actividad terrorista con los árabes y los musulmanes en general —y con los palestinos en particular—. Al establecer estas conexiones, los Netanyahu esperaban lograr que las interrogantes sobre la legitimidad política de la ocupación israelí quedaran relegadas al olvido, y que la resistencia palestina frente a dicha ocupación pasara a ser percibida como un mero sucedáneo del asedio que el terrorismo islamista ejercía sobre Occidente. La conferencia de 1979 marcó el inicio de una serie de esfuerzos sostenidos, liderados por Israel, con el fin de reconfigurar la legislación y la política de los Estados Unidos para deslegitimar los esfuerzos palestinos en pos de la autodeterminación y la liberación. En los años transcurridos desde la celebración de la conferencia, la legislación estadounidense ha señalado sistemáticamente a los palestinos para someterlos a un trato discriminatorio, tanto de manera explícita como implícita; esto ha ocurrido en mayor medida que con cualquier otra población y, ciertamente, más que con cualquier otra población de un tamaño comparativamente tan reducido. Estas leyes, vigentes tanto a nivel federal como estatal, han transformado de hecho el sistema jurídico de los Estados Unidos en una extensión del propio Estado de Israel. Muchas de estas leyes presentan a los palestinos como «terroristas» y equiparan ciertos tipos de apoyo a la causa palestina con el respaldo a actividades terroristas. Más recientemente, Israel y sus aliados han adoptado una nueva estrategia para sofocar la defensa de la causa palestina, la cual se centra en promover una noción ampliada del antisemitismo que incluye la crítica al Estado de Israel. Valiéndose de este enfoque, dichos grupos han logrado aprobar leyes que tildan de antisemitas e ilegítimas las muestras de apoyo y la defensa de Palestina, independientemente de cuán pacíficas sean.

En la etapa avanzada del MICIMATT — a través de todos sus dominios — es posible hallar diversos grados de estrategias de control de la información en sistemas bajo presión; en tales contextos, los actores sometidos a estrés intensifican el «ruido» y el conflicto con el fin de socavar los mecanismos de rendición de cuentas. La *proyección* —que consiste en acusar a otros de cometer faltas mientras uno mismo las está perpetrando — genera una equivalencia moral que desconcierta a los observadores. El *gaslighting* distorsiona deliberadamente la realidad para inducir a otros a dudar de sus propias percepciones; en entornos burocráticos, esto puede implicar negar hechos evidentes al tiempo que se contraataca a los críticos con acusaciones, generando así una confusión epistémica. La *desviación estratégica* redirige el escrutinio hacia subordinados, rivales o actores externos, manteniendo de este modo ocupados a los investigadores y a los críticos en otros frentes. La *«manguera de falsedades»* (firehose of falsehood) consiste en inundar el espacio informativo con acusaciones, contradicciones y ruido. En este caso, el volumen y la repetición cobran mayor relevancia, pues el objetivo es saturar el sistema para ralentizar los mecanismos de búsqueda de la verdad. El *encuadre preventivo* implica adelantarse a las acusaciones señalando primero a otros, configurando la narrativa de tal manera que cualquier investigación posterior parezca partidista o motivada por represalias, envenenando así la fuente misma de la indagación. El acrónimo DARVO (proveniente de la psicología, pero cada vez más utilizado en la política) corresponde a las siglas de *Deny, Attack, Reverse Victim and Offender* (Negar, Atacar e Invertir los roles de Víctima y Agresor); bajo este esquema, el acusado niega haber cometido falta alguna, ataca a sus acusadores y se erige a sí mismo como víctima. Esta subversión de la realidad percibida resulta eficaz a corto plazo frente a los sujetos atacados, pero a largo plazo ejerce un efecto corrosivo sobre el propio sistema que la emplea.

En cualquier caso, el lenguaje y las tácticas encuentran una audiencia occidental receptiva — una entumecida, atomizada, embrutecida, políticamente desmovilizada y económicamente debilitada por décadas de políticas y cultura neoconservadoras-neoliberales que nunca estuvieron diseñadas para servir al desarrollo humano más amplio. En este entorno, “donde la persistente relevancia del neoliberalismo ya no descansa en su proyecto intelectual, sino en su enfoque impulsado por la crisis hacia la gobernanza,”153 los conflictos complejos se entienden más fácilmente como confrontaciones con villanos identificables y, como tal, la resolución es inalcanzable.

La receptividad americana no surgió en el vacío. Está moldeada en parte por una larga historia doméstica en la que la exclusión, la jerarquía y la coerción han sido institucionalizadas: el despojo y el genocidio de las poblaciones indígenas,154 la esclavitud de plantación, Jim Crow y estructuras posteriores de encarcelamiento masivo — frecuentemente analizadas bajo el rubro del complejo carcelario-industrial155— reflejan patrones recurrentes en los que ciertas poblaciones son construidas como amenazas o como desechables. Los académicos han trazado la continuidad a través de estos sistemas, vinculando la esclavitud, la segregación y el encarcelamiento moderno a través de lógicas compartidas de control y exclusión.156

Dentro de esa trayectoria más extensa, el lenguaje deshumanizador aplicado a los «adversarios» externos construidos socialmente no es del todo ajeno. Este se nutre de estructuras narrativas familiares: la identificación de un «otro» peligroso, la simplificación moral del conflicto, y la legitimación de una respuesta coercitiva y, por supuesto, de la violencia. La «expansión de la misión» (Mission Creep), al parecer, era también la misión misma.

Lo que cambia es la escala y la ubicación de la aplicación, no la lógica subyacente. El resultado es un bucle de retroalimentación entre lenguaje, política, guerra jurídica y percepción. Los conflictos externos son narrados a través de arquetipos simplificados; esas narrativas ganan terreno dentro de contextos domésticos moldeados por historias anteriores de exclusión; y la aceptación de esas narrativas, a su vez, ayuda a sostener políticas exteriores que dependen de ellas — mientras tanto, se produce una reacción adversa interna llamado “blowback” como señala el Centro para los Derechos Constitucionales: “La duradera ideología post-11S construida sobre narrativas arraigadas de xenofobia, medidas de seguridad máximas y poder e interés militar, se ha filtrado y metastatizado en todos los aspectos del derecho y la política actuales.”157

A nivel geopolítico, este movimiento discursivo hace un trabajo crítico. Sustituye la urgencia moral por el argumento legal, y la claridad narrativa por el análisis estructural. Una vez que el objetivo es enmarcado como excepcional — más allá de la negociación, más allá de la incorporación — la eliminación se vuelve no solo permisible sino necesaria. En este sentido, el epíteto realiza un trabajo que la justificación formal no puede sostener por sí sola.

Paralelamente a esta lógica operativa discurre una infraestructura intelectual cuestionable que contribuye a normalizarla: una vertiente «intelectual» que promueve la islamofobia, la rusofobia u otras narrativas reduccionistas que sustentan la creación de adversarios perpetuos, los cuales terminan degradándose hasta convertirse en un enemigo salvaje y permanente a medida que circulan, río abajo, hacia los medios de comunicación masivos. Estudiosos que operan en la intersección de la academia y la política, particularmente dentro de los círculos neoconservadores, han sido criticados por esencializar sociedades enteras: Samuel Huntington,158 Bernard Lewis159 y Daniel Pipes160 construyeron vocabularios en los que las sociedades musulmanas eran tratadas menos como tradiciones vividas diversas que como categorías estratégicas que podían justificar la intervención. Tendencias paralelas aparecen en los análisis de Rusia: Zbigniew Brzezinski,161 Robert Kagan162 y Anne Applebaum163 retratan el poder ruso como estructural, duradero y adversarial, a menudo difuminando las distinciones entre Estado, régimen y sociedad. El resultado es un “adversario perpetuo” —una figura o sistema considerado no como participante en la política internacional, sino como una amenaza recurrente que requiere gestión permanente. Lo que refuerza esto es la comprensión de que el movimiento neo-revisionista israelí (seguidores de Vladimir Jabotinsky, incluido Benjamin Netanyahu) y el neoconservadurismo americano “comparten una cosmovisión hobbesiana, confianza en la eficacia y necesidad frecuente de la fuerza, xenofobia, pesimismo cultural y creencia en el ‘excepcionalismo’ de sus respectivas sociedades.”164

La visión neoconservadora — compartida en sus expresiones israelí y americana — sostiene que un Oriente Medio y Sur Global fragmentados, con estados débiles y dependientes, crea las condiciones óptimas para el dominio occidental: dominio sobre sus recursos humanos y naturales. El caos que sigue a cada decapitación no es un subproducto a lamentar. Es un entorno a gestionar — mantenido a un nivel que permite la extracción de recursos mientras impide el surgimiento de cualquier autoridad política soberana y unificada capaz de hacer imposible la extracción, todo mientras se produce una transferencia de riqueza doméstica occidental de los contribuyentes por el aparato de seguridad transnacional, como ilustró la propia persecución de Julian Assange165 — una campaña legal de una década cuya función principal fue criminalizar la documentación exactamente de esa transferencia. Los Estados débiles o divididos tienen una menor capacidad para ejercer control sobre los recursos, coordinar la resistencia o seguir trayectorias político-económicas independientes. En tales condiciones, el acceso externo — ya sea a la energía, a las rutas comerciales o a una geografía estratégica — puede mantenerse con menos restricciones.

Los resultados en múltiples casos ilustran el patrón. Libia sigue políticamente fragmentada mientras su sector petrolero funciona de manera intermitente. Somalia persiste como un mosaico de autoridades, con actores externos operando a lo largo de su costa. Yemen soporta una crisis humanitaria mientras sus vías de agua estratégicas siguen siendo centrales para la competencia global. Gaza son escombros y sus campos de gas en alta mar esperan al próximo reclamante. El sector petrolero de Venezuela, a raíz de la intervención de enero de 2026, está siendo reestructurado bajo condiciones moldeadas de manera decisiva por una fuerza externa: las autoridades estadounidenses han asumido el control sobre las ventas y los ingresos petroleros, al tiempo que han abierto la industria a una renovada participación corporativa extranjera — particularmente estadounidense. La arquitectura aún se encuentra en fase de consolidación, pero su rumbo es inequívoco. El control sobre los flujos de recursos se ha desplazado hacia el exterior, aun cuando la soberanía formal sigue siendo objeto de disputa.

Desde esta perspectiva, la persistencia de la doctrina no depende de su éxito en producir paz o resolución política. Su continuidad se explica mejor por su utilidad —militar, política y económica — dentro de un sistema que recompensa la acción visible, los resultados narrables y el compromiso sostenido. Lo que parece, al nivel de los objetivos declarados, un fracaso, puede funcionar, en otro nivel, como un modo duradero de gestionar las relaciones de poder global.

Esta no es la doctrina fracasando. Esta es la doctrina funcionando — para aquellos para quienes siempre fue diseñada.

Sin embargo, al funcionar como se pretendía, también ha impulsado sus propios límites hacia la vista: un callejón sin salida para sus emisores, marcado por el efecto rebote estratégico, económico, geopolítico y doméstico. Ese efecto rebote surge a través de la sobreextensión, la erosión de la legitimidad y las presiones de un mundo más multipolar, pero también a través de una especie de tunelización política mecánica — donde la dependencia del camino, la inercia burocrática, la imaginación política estrecha y las trampas de escalada autorreinforciante limitan la capacidad de adaptación o cambio de rumbo. El mundo no se juega en blanco y negro. Y tampoco es solo gris.

Sobre todo esto, realmente envolviéndolo, están los efectos domésticos e internacionales corrosivos del propio orden neoliberal-neoconservador, cuyas lógicas internas tanto sostienen la doctrina como, con el tiempo, desestabilizan las condiciones que alguna vez la hicieron viable — a través de una alineación persistentemente errónea entre los objetivos declarados y las realidades operativas. En ese punto, el “neo” en ambas tradiciones comienza a leerse menos como transformación que como barniz justificatorio — uno que rearticula en lugar de apartarse de estructuras de poder anteriores.

En mi entendimiento, ya sea que “neo” sea un engaño, y esto lo pude ver con bastante claridad desde antes de la Conferencia Sabeel de 2005, como estudiante e investigador en la Universidad de Chicago. Y a mi modo de ver, las realidades subyacentes acaban imponiéndose, y ninguna narrativa construida puede superar indefinidamente la restricción material. ¿Quiénes y qué son entonces eventualmente eliminados, es decir, terminados?

Conclusión

Después del 7 de Octubre: La doctrina abierta, el veredicto y lo que queda

El 23 de diciembre de 2024, el ministro de Defensa israelí Israel Katz confirmó públicamente por primera vez166 que Israel estaba detrás del asesinato del jefe político de Hamas Ismail Haniyeh en Teherán cinco meses antes. Lo hizo no como una admisión bajo presión, sino como una fanfarronada — entregándola como una promesa a los hutíes de Yemen: “Dañaremos su infraestructura estratégica y decapitaremos a sus líderes. Tal como hicimos con Haniyeh, Sinwar y Nasrallah en Teherán, Gaza y Líbano — lo haremos en Hodeida y Saná.” La palabra “decapitar” no fue exceso retórico. Fue la doctrina, nombrada con claridad, por su practicante, sin disculpa, en un discurso en honor al personal del ministerio de defensa.

El ministro de Defensa israelí Israel Katz añadió:

Ese momento — la declaración abierta y celebratoria de la decapitación como política de Estado — marca un umbral que merece detenerse. Durante cincuenta años, la doctrina había operado bajo capas de negación plausible: operaciones del Mossad negadas durante décadas, asesinatos de la OLP atribuidos a otras partes, pretextos de ADM y afirmaciones de amenazas inminentes erigidos como andamiaje legal alrededor de ataques que no necesitaban andamiaje legal para ejecutarse. Lo que Katz anunció en diciembre de 2024 fue el final de ese andamiaje — no porque la doctrina hubiera cambiado, sino porque ya no requería ocultamiento.

Igualmente, y encapsulando la doctrina, ahora tenemos a un POTUS neoconservador-neoliberal en funciones que escribe en su plataforma de redes sociales Truth Social el 4 de abril de 2026 — en el fin de semana de Pascua — sobre ser capaz de “ABRIR FÁCILMENTE EL ESTRECHO DE ORMUZ, TOMAR EL PETRÓLEO Y HACER UNA FORTUNA;” declarar un día después “Muchos de los Líderes Militares de Irán, que los han liderado de manera pobre e imprudente, están terminados;” publicar al día siguiente, amenazando con la destrucción de infraestructura civil: “El martes será el Día de la Central Eléctrica, y el Día del Puente, todo envuelto en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el p*** Estrecho, locos bastardos, ¡o estarán viviendo en el infierno” y el 7 de abril comenzar con una amenaza genocida: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver a levantarse jamás...” El bucle de retroalimentación imperialista neoconservador-neoliberal ha llegado al círculo completo ahora, sin frenos, en serio, con intenso estruendo y cortocircuitando. Pero esto no opera en el vacío ni surge de la nada. Ha ido degradándose para el MICIMATT durante algún tiempo:

“El presidente Obama asesinó a Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda en Pakistán en 2011 —quien reivindicó el mayor ataque dentro de EE.UU. en 2001— y el presidente Biden asesinó al sucesor de Bin Laden, Ayman Al-Zawahiri, en Afganistán en 2022. Trump mató al líder de Daesh en el norte de Siria en 2019.”167

Sin capturas. Sin juicios complicados que pudieran exponer a otros actores o mecanismos. Solo asesinatos descarados ejecutados por jefes de Estado.

La audiencia había sido suficientemente preparada. La infraestructura de la deshumanización había hecho su trabajo, creando los ficticios hombres espantosos, mujeres espantosas y niños espantosos — extendiendo los históricos “salvajes” que deben ser eliminados — ecos de Wounded Knee. El andamiaje legal que Maryam Jamshidi traza desde la conferencia de Netanyahu sobre terrorismo de 1979 hasta la ley doméstica estadounidense que criminaliza la defensa palestina había sido construido ladrillo a ladrillo durante cuatro décadas, de modo que para 2024, “decapitar” podía decirse en un discurso sin consecuencia legal internacional significativa, al igual que la perfidia cometida por la guerra de agresión de EE.UU.-Israel contra Irán — dos veces en realidad, en junio de 2025 y febrero de 2026 — fue recibida con silencio en su mayor parte por el Norte Global y el Congreso de EE.UU. Lawfare ha ido a tales extremos que el gobierno israelí financió y moldeó discretamente las narrativas en los campus universitarios de EE.UU.168 en torno a las protestas por Gaza promoviendo definiciones expandidas de antisemitismo que los críticos argumentan que confunden la disidencia política con el discurso de odio, influyendo en la política y el discurso público. El progreso hacia la paz y la estabilidad en ese entorno no es descabellado — es verificablemente imposible.

La arquitectura mediática que hizo posible esto ha sido documentada en detalle. Como le dijo a Prism Reports169 Nima Akram, fundador de NewsCord:

Nima Akram, fundador de NewsCord, comentó a *Prism* que los medios de comunicación occidentales han perfeccionado este encuadre narrativo a lo largo de décadas. El sitio web y la aplicación de NewsCord emplean modelos de inteligencia artificial — específicamente, grandes modelos de lenguaje — para rastrear internet en busca de todas las fuentes noticiosas que cubren una historia en particular; posteriormente, resumen las diversas perspectivas y sesgos de dicha historia, presentando las noticias de última hora de una manera que desvela las narrativas ocultas. Durante el genocidio, quedó abrumadoramente claro que una de las formas en que los medios occidentales eximen a Israel de responsabilidad por las muertes de palestinos consiste en negarse a señalar a Israel como el culpable, mientras que, simultáneamente, presentan a los palestinos como «terroristas» o «combatientes», afirmó Akram. La cobertura informativa del *Washington Post* sugiere reiteradamente que los palestinos no son asesinados por Israel, sino que «mueren» en enfrentamientos o incendios. Al informar sobre el brutal asalto de Israel al hospital Al-Shifa, el *Post* nunca mencionó a los 1.500 palestinos que resultaron muertos, muchos de los cuales eran pacientes que yacían en sus camas hospitalarias. En su lugar, la publicación citó la afirmación del ejército israelí de que habían muerto «decenas de combatientes». Otra táctica habitual para presentar las acciones de Israel como actos de autodefensa es la humanización de los israelíes, combinada con la deliberada deshumanización de los palestinos. La cobertura de los medios occidentales sobre la masacre de Nuseirat, ocurrida en junio de 2024, por ejemplo, se centró abrumadoramente en la humanidad de los cuatro rehenes israelíes rescatados, a costa de ignorar a los 700 palestinos heridos y a los 274 palestinos — sin nombre ni rostro — que resultaron muertos, entre ellos 64 niños y 57 mujeres. En un ejemplo verdaderamente estremecedor, la cadena CNN normaliza los crímenes de guerra al tiempo que reduce a los palestinos a meros «cortes de carne». El perfil que la cadena realizó sobre un soldado israelí pone el acento en las dificultades que este experimenta para pedir un filete (*steak*) tras haber pasado meses atropellando a cientos de «terroristas» en Gaza. Las acciones del soldado en Gaza provocaron que este asociara los cuerpos aplastados de los palestinos con la carne cruda. La única mención adicional que hace la CNN sobre los palestinos en dicho artículo se refiere a la cifra de 42.000 personas que han resultado muertas. «Todos estos elementos se suman para alterar la forma en que la gente percibe una historia determinada», señaló Akram, lo cual desemboca en lo que él considera la forma más flagrantemente maliciosa de sesgo mediático: la propagación de desinformación. «Una de las noticias más impactantes que salieron a la luz fue la de los bebés decapitados», afirmó Akram, haciendo referencia a la afirmación — ampliamente difundida y ampliamente desmentida — de que Hamás decapitó a bebés el 7 de octubre. Otro ejemplo notable es el reportaje del *New York Times* titulado «Screams Without Words» (Gritos sin palabras); a pesar de las críticas generalizadas por sus laxos estándares periodísticos, la falta de testimonios de testigos, el reconocimiento por parte de la policía israelí de que no se realizaron autopsias y el hecho de que las familias de las víctimas desautorizaran la historia, este galardonado reportaje permanece en el sitio web del *Times* con correcciones mínimas. «Eso permitió [a Israel] iniciar las masacres a gran escala y con la máxima intensidad de manera sumamente rápida», explicó Akram. «Y, claro, es cierto que [los medios] rectificaron posteriormente diciendo que "esto en realidad no es cierto" y cosas por el estilo, pero el daño ya estaba hecho. La mayoría de la gente solo ve la versión original».

La campaña de asesinatos de 2024 fue la más operativamente ambiciosa en la historia de la doctrina. Haniyeh fue asesinado el 31 de julio en Teherán170 — una bomba preposicionada en su casa de huéspedes dentro de una instalación estatal iraní, lo que requirió meses de penetración humana de la contrainteligencia iraní. Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah durante treinta y dos años, fue asesinado el 27 de septiembre171 en un masivo ataque aéreo israelí sobre su cuartel general subterráneo en Beirut, junto a la mayor parte del mando militar de élite de Hezbollah. Su designado sucesor, Hashem Safieddine, fue asesinado en pocos días.172 Yahya Sinwar, el arquitecto del 7 de octubre, fue asesinado en octubre173 — no mediante una operación de inteligencia de precisión sino por azar, en un tiroteo con una patrulla israelí que no conocía su identidad hasta después. La lección epistemológica de la muerte de Sinwar merece énfasis: el aparato de inteligencia israelí había estado cazando a Sinwar durante más de un año usando todos los métodos técnicos y humanos de recopilación disponibles. Eludió la búsqueda sistemática y fue encontrado por accidente. El resultado del objetivo más trascendental de la campaña no fue el producto del proceso de objetivo más sofisticado. La maquinaria de la doctrina, por formidable que sea, no es lo que afirma ser.

¿Y cómo murió exactamente Yahya?

Debajo de esta campaña de asesinatos y paralelamente a ella, algo más estaba ocurriendo en Gaza — algo que el lenguaje de la doctrina, desde sus orígenes en la conferencia de Jerusalén de 1979, fue diseñado para hacer impensable como genocidio y reencuadrar como contraterrorismo. En agosto de 2025, la Comisión de Investigación Internacional Independiente de la ONU174 concluyó que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, encontrando cuatro de los cinco actos genocidas bajo la Convención de 1948: asesinato, causando grave daño físico o mental, infligiendo deliberadamente condiciones de vida calculadas para causar destrucción e imponiendo medidas para prevenir nacimientos. Y este el peor de los crímenes humanos fue encubierto bajo el nombre en clave Operación Ira de Dios. La Comisión concluyó que el presidente israelí Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant han incitado a la comisión del genocidio y que las autoridades israelíes no han tomado medidas contra ellos para castigar esta incitación. El CPI ya había emitido órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant en noviembre de 2024175 por cargos de crímenes contra la humanidad y el crimen de guerra de inanición. Netanyahu visitó Hungría, un estado miembro del CPI. No fue arrestado. Hungría anunció posteriormente su retirada del CPI.176 Cientos de organizaciones humanitarias y de derechos humanos han acusado a Israel de perpetrar un genocidio contra el pueblo palestino.

El genocidio es la expresión terminal de la doctrina — lo que produce la decapitación cuando se aplica no al liderazgo de una organización sino a la capacidad de supervivencia y reproducción de una población. Gaza no es una operación antiterrorista. Es el punto final lógico de una doctrina que ha sido siempre, en su fundamento, sobre eliminar la arquitectura humana de la resistencia. Lo que cambia entre el asesinato de Wael Zwaiter en Roma en 1972 y la destrucción deliberada de cada universidad de Gaza es la escala, no la lógica. La lógica es idéntica: eliminar lo que organiza la resistencia, y la resistencia no puede persistir. El historial de cincuenta años demuestra lo que los practicantes de la doctrina se niegan a reconocer — que esa lógica nunca ha sido correcta. Y por eso ni siquiera la considero una estrategia genuina. La resistencia no reside solo en individuos o instituciones. Reside en las condiciones que los producen. Y en la voluntad de vivir — libremente. Destruir las instituciones, y las condiciones producen más.

Ese es el veredicto estratégico de cincuenta años. No ambiguo. No un historial mixto abierto a interpretación. Un fracaso consistente, documentado y empíricamente verificable para lograr los objetivos declarados — la destrucción del nacionalismo palestino, la eliminación de Hamas, la degradación de Hezbollah, la resolución de Yemen — y un éxito consistente, documentado y empíricamente verificable en lograr los no declarados: extracción y control de recursos, inestabilidad permanente, la perpetuación de un aparato de seguridad y el enriquecimiento de la red que se beneficia de los tres.

El ataque al liderazgo parece menos eficaz cuando la organización tiene una planificación de sucesión robusta, una toma de decisiones distribuida y una base ideológica que no depende de personalidades específicas. El asesinato de Sinwar no puso fin a Hamas. Matar a Haniyeh — a quien algunos analistas evaluaron como una de las figuras más pragmáticas del liderazgo de Hamas — produjo un sucesor más duro en Sinwar mismo, y matar a Sinwar produjo una sucesión que continuó la resistencia armada. Este no es un hallazgo nuevo. Fue el hallazgo después de Múnich en 1972. Después de Musawi en 1992. Después de Yassin en 2004. La doctrina ha sido probada durante cinco décadas, en múltiples continentes, por los servicios de inteligencia más capaces del mundo — y ha producido el mismo resultado cada vez. Lo que Ronen Bergman llamó “una larga cadena de impresionantes éxitos tácticos, pero también desastrosos fracasos estratégicos” es una caracterización caritativa. Se describe más precisamente como: una larga cadena de éxitos tácticos al servicio de objetivos estratégicos que nunca fueron lo que sus practicantes afirmaron.

Lo que nos lleva, finalmente, al espejo doméstico. La doctrina no fracasa en el extranjero y tiene éxito en casa. Es la misma doctrina, aplicada a diferentes distancias desde los mismos centros de poder. La precariedad gestionada de las comunidades de bajos ingresos a través de escuelas desfinanciadas y crédito de línea roja, la arquitectura de encarcelamiento masivo que sucedió a Jim Crow y fue precedida por la esclavitud, la policía militarizada de comunidades que reciben lo menos de cada otro bien público — estos no son fracasos de política doméstica que corren paralelos a la política exterior imperial. Son la misma lógica eliminacionista, aplicada a poblaciones construidas como ingobernables, irredimibles y desechables, por la misma red de intereses políticos, económicos e intelectuales que la aplica en el extranjero. Y esa precariedad gestionada desde 1971 también ha ido erosionando a la clase media en el juego neoconservador-neoliberal de consolidación del dinero, el poder y el control.

Los 38 millones de muertos del Lancet177 por las sanciones occidentales desde 1971 son la expresión exterior de lo que Madeleine Albright hizo explícito en 1996: “Creemos que el precio vale la pena.” Los dos millones de encarcelados del complejo carcelario-industrial — desproporcionadamente negros y morenos, desproporcionadamente pobres — es la expresión doméstica del mismo cálculo, operando bajo la misma premisa: que ciertas poblaciones se gestionan mejor mediante la contención y el castigo que a través de las condiciones políticas y económicas que harían innecesaria la contención. Los órdenes políticos neoconservador y neoliberal no produjeron este cálculo. Lo heredaron de la esclavocracia, lo refinaron a través de Jim Crow, del establecimiento de la Costa Este178 que hizo su fortuna en el comercio de esclavos, y lo institucionalizaron globalmente a través de la arquitectura pos-1971 de sanciones, ajuste estructural y guerra preventiva.

El mundo multipolar que ahora emerge visiblemente — la expansión de los BRICS,179 los esfuerzos de desdolarización, el rechazo cada vez más explícito del Sur Global a los marcos jurídicos occidentales como universales — no es una amenaza a decapitar. Es la afirmación largamente diferida de las condiciones materiales que la doctrina ha intentado suprimir durante cincuenta años. Ninguna narrativa construida puede superar indefinidamente la restricción material. Los pretextos rotan. Los beneficiarios no. Y eventualmente, la distancia entre lo que la doctrina afirma producir y lo que produce en realidad se hace demasiado amplia para taparla con epítetos.

Estamos en esa distancia ahora. Y se han arrojado algunas últimas gotas que colman el vaso.

Comprendí algo de esto desde antes de la Conferencia Sabeel de 2005. Sentado en una sala de conferencias en el campus de la Universidad de Chicago, escuchando a académicos documentar con datos lo que yo había llegado a comprender por una ruta diferente — a través de la historia de cada proyecto colonial que alguna vez ha intentado hacer propia una tierra a pesar de las objeciones de su pueblo, a través de las experiencias como adolescente inmigrante mexicano llamado “mojado” “bracero” y demás por adultos y al que un maestro, nada menos, le dijo que la lengua de su madre era un idioma de cerdos, y demasiadas otras experiencias desde la infancia hasta la madurez para detallar aquí — reconocí el patrón. La mente colonial, confrontada con la resistencia organizada, no negocia primero. Elimina el liderazgo. Siempre ha eliminado el liderazgo. Y cuando los líderes son eliminados y la resistencia persiste — como siempre lo hace, porque la resistencia no reside en los líderes — la mente colonial no revisa su premisa. Elimina a la siguiente generación de líderes. Y a la siguiente. Y llama a esto estrategia. Yo lo llamo contraproducente y un desperdicio de algo muy precioso en este mundo: el tiempo.

Nunca fue estrategia. Ha sido el aplazamiento permanente de lo único que podría realmente poner fin al ciclo: un acuerdo político que reconozca la humanidad, los agravios legítimos y los derechos iguales de las personas que la doctrina ha pasado cincuenta años intentando eliminar de la ecuación. En el contexto israelí-palestino, eso significa una solución genuina de dos estados180 — no la fragmentación gestionada que el conducto de Qatar de Netanyahu fue diseñado para impedir, sino un Estado palestino soberano real, negociado con el liderazgo palestino unificado que la doctrina ha pasado cincuenta años matando. En el contexto imperial más amplio, significa el mundo multipolar que el Sur Global ya está construyendo — no como una amenaza a contener, sino como el fin largamente postergado de un sistema que siempre ha requerido la gestión de la pobreza de otros para sostener su propia riqueza.

El largo brazo es real. Alcanza desde Roma en 1972 hasta Teherán en 2024 y Caracas en 2026. Lo que nunca ha podido alcanzar es el futuro — porque el futuro no se hace eliminando a las personas que organizan la resistencia. Se hace construyendo las condiciones que hacen innecesaria la resistencia.

Eso es lo que la doctrina no puede hacer. Eso es lo que nunca fue diseñada para hacer. Y eso es lo que queda — no como una aspiración utópica, sino como la única alternativa a una máquina que, si se deja en marcha, continuará produciendo exactamente lo que siempre ha producido: escombros, inestabilidad, beneficio y la siguiente generación de líderes a eliminar. Pero la resistencia vivirá porque su bucle de retroalimentación es el espíritu de la vida misma.